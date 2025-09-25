Punjabराज्य

भगवंत सिंह मान का सख्त आदेश: पंजाब में अपराधियों के साथ अब कोई नरमी नहीं, त्यौहारों में भी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए, पंजाब में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए.

Punjab law and order : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों (C.P.) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (S.S.P.) को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराध और आपराधिक तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी न बरती जाए और सख्ती से निपटा जाए. मुख्यमंत्री ने वर्चुअल बैठक में कहा कि आने वाले त्यौहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपन्न कराना प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि त्यौहारों के दौरान शरारती तत्व सक्रिय हो जाते हैं और भीड़भाड़ के कारण भगदड़ व जेबकटी-झपटमारी जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं.

सामाजिक सौहार्द और भाईचारे पर जोर

कुछ क्षेत्रों में सामाजिक तनाव की हालिया रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से सामाजिक सद्भाव और भाईचारे बनाए रखने की अपील की. उन्होंने नागरिकों को गुमराह करने वाले प्रचार से सतर्क रहने की सलाह दी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्यभर में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से निरंतर संपर्क बनाए रखें.

सोशल मीडिया निगरानी और साइबर सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित भड़काऊ सामग्री पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री का उद्देश्य राजनीतिक या साम्प्रदायिक तनाव को भड़काना होता है. पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए गए कि ऐसी सामग्री की सावधानीपूर्वक निगरानी करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु इसे साइबर क्राइम यूनिट को तुरंत भेजें.

सामुदायिक पुलिसिंग और थाने स्तर पर समाधान

मुख्यमंत्री ने सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि छोटे-मोटे मामलों का निपटारा थाने स्तर पर ही किया जाए. इससे अनावश्यक मुकदमेबाज़ी कम होगी और पुलिस अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी.

नशों और गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान

मुख्यमंत्री ने “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के तहत पंजाब पुलिस की कोशिशों और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य होने के कारण शांति और तरक्की के विरोधी तत्वों से हमेशा खतरे में रहता है, इसलिए पुलिस को सतर्क रहना होगा.

पुलिस की गौरवशाली परंपरा और विश्वास

भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि पुलिस देश-विरोधी ताकतों से प्रभावी ढंग से निपटने की अपनी परंपरा को जारी रखेगी. इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे.

