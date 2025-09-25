Ladakh Democracy Rights : आज लद्दाख में जो हो रहा है, वह हर सच्चे देशभक्त के लिए बेहद चिंता का विषय है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने X अकाउंट पर इस मुद्दे पर गंभीर चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग केवल अपनी सरकार चुनने का हक़ माँग रहे हैं, लेकिन केंद्र की वर्तमान सत्ता लगातार उनकी आवाज़ दबा रही है.

आज़ादी और लोकतंत्र की नींव

अरविंद केजरीवाल ने याद दिलाया कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि हर भारतीय को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिले. भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत हो.

सत्ता का नशा और अधिकारों की कमी

आज सत्ता के नशे में चूर होकर कई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनते जा रहे हैं और संविधान द्वारा दिए गए अधिकार धीरे-धीरे छीने जा रहे हैं. लद्दाख के लोग सिर्फ़ अपनी वोटिंग का हक़ चाहते हैं, लेकिन बार-बार वादों के बावजूद उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जा रहा. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र जनता की आवाज़ है और जब सरकार वही आवाज़ दबाने लगे, तो हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि वह अपनी आवाज बुलंद करे.

लद्दाख की लड़ाई, पूरे देश का सवाल

केजरीवाल ने आगाह किया कि लद्दाख की यह लड़ाई अब केवल एक क्षेत्र की नहीं रही. अगर लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जाती रही, तो कल पूरे देश में यही स्थिति बन सकती है. उन्होंने कहा कि देशभक्ति सिर्फ़ जुलूस और नारे लगाने तक सीमित नहीं होती. असली देशभक्ति मतलब है हर नागरिक का हक सुरक्षित रखना और लोकतंत्र को बचाना.

लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का फर्ज

आज लद्दाख की जनता की लड़ाई हमारी चेतावनी है कि अब चुप बैठना खतरनाक हो सकता है. अगर हम अपने हक़ की आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे कमजोर होता जाएगा. अरविंद केजरीवाल का संदेश साफ़ है – लोकतंत्र की रक्षा करना हर भारतीय का फर्ज है और लद्दाख के लोग केवल अपने हक की मांग कर रहे हैं.

