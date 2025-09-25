फटाफट पढ़ें

योगी के वीडियो पर सपा ने तंज किया

अखिलेश ने जीएसटी सुधार पर हमला बोला

रोटी-दूध पर जीएसटी को समझने में देरी

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

योगी ने मॉल में जीएसटी पर सवाल उठाए

UP News : उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी और निजी हमलों का माहौल तेज होता जा रहा है. हाल में जीएसटी सुधार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक प्रोडक्ट को हाथ में दिखा रहे हैं. जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में तंज कसा.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब जीएसटी दरों में कमी के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने हंसते हुए तंज कसा और पत्रकारों से कहा कि कल मुख्यमंत्री एक बोतल उठाकर दिखा रहे थे. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर वह तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन उस बोतल में क्या था?

अखिलेश यादव का शैंपू-बॉडी लोशन पर तंज

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आपमें से ही कोई साथी बता रहा था कि शैंपू सस्ता हो गया है इसलिए सीएम जी शैंपू ले रहे हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा, “अच्छा उन्हें शैंपू की क्या जरुरत है बताओ..” तभी किसी पत्रकार ने कहा कि वो बॉडी लोशन था. इस पर अखिलेश ने कहा “संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते. वो को भभूत..मतलब भस्म वगैरह लगाते हैं.”

अखिलेश यादव ने इस दौरान जीएसटी को लेकर तीखा हमला किया और कहा कि सरकार को यह समझने में आठ-नौ साल लग गए कि रोटी और दूध पर जीएसटी लागू हैं. उन्होंने कहा, इतना समय लग गया आपको यह समझने में कि आप गरीबों को महंगा सामान दे रहे हैं. मतलब आप यह मानते हैं कि आपने पहले गलत जीएसटी लगाई थी. उन्होंने आगे कहा कि ये लोग प्रचार और भावनाओं के जरिए सरकार चला रहे हैं.

सीएम योगी का मॉल में सवाल

हालांकि सपा अध्यक्ष के इस बयान पर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा से भी जोड़कर देख रहे हैं. जबकि सपा समर्थक इसे राजनीतिक व्यंग्य के तरह देख रहे हैं. दरअसल जीएसटी सुधार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पदयात्रा के दौरान एक मॉल में पहुंचे थे, वहां उन्होंने एक प्रोडक्ट को हाथ में लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन से सवाल किया था कि इसमें क्या है. इस पर रवि किशन ने जवाब दिया कि ये बॉडी लोशन है. इस दौरान सीएम योगी ने इन सामग्रियों पर जीएसटी सुधार के बाद मिलने वाले लाभ को लेकर भी पूछा.

