Uttar Pradesh

अखिलेश यादव के CM योगी पर शैंपू वाले तंज पर बहस तेज, सोशल मीडिया पर उठे सवाल, बताया आपत्तिजनक

Ajay Yadav25 September 2025 - 11:55 AM
2 minutes read
UP News :
अखिलेश यादव के CM योगी पर शैंपू वाले तंज पर बहस तेज, सोशल मीडिया पर उठे सवाल, बताया आपत्तिजनक

फटाफट पढ़ें

  • योगी के वीडियो पर सपा ने तंज किया
  • अखिलेश ने जीएसटी सुधार पर हमला बोला
  • रोटी-दूध पर जीएसटी को समझने में देरी
  • सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया
  • योगी ने मॉल में जीएसटी पर सवाल उठाए

UP News : उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी और निजी हमलों का माहौल तेज होता जा रहा है. हाल में जीएसटी सुधार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक प्रोडक्ट को हाथ में दिखा रहे हैं. जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में तंज कसा.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब जीएसटी दरों में कमी के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने हंसते हुए तंज कसा और पत्रकारों से कहा कि कल मुख्यमंत्री एक बोतल उठाकर दिखा रहे थे. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर वह तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन उस बोतल में क्या था?

अखिलेश यादव का शैंपू-बॉडी लोशन पर तंज

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आपमें से ही कोई साथी बता रहा था कि शैंपू सस्ता हो गया है इसलिए सीएम जी शैंपू ले रहे हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा, “अच्छा उन्हें शैंपू की क्या जरुरत है बताओ..” तभी किसी पत्रकार ने कहा कि वो बॉडी लोशन था. इस पर अखिलेश ने कहा “संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते. वो को भभूत..मतलब भस्म वगैरह लगाते हैं.”

अखिलेश यादव ने इस दौरान जीएसटी को लेकर तीखा हमला किया और कहा कि सरकार को यह समझने में आठ-नौ साल लग गए कि रोटी और दूध पर जीएसटी लागू हैं. उन्होंने कहा, इतना समय लग गया आपको यह समझने में कि आप गरीबों को महंगा सामान दे रहे हैं. मतलब आप यह मानते हैं कि आपने पहले गलत जीएसटी लगाई थी. उन्होंने आगे कहा कि ये लोग प्रचार और भावनाओं के जरिए सरकार चला रहे हैं.

सीएम योगी का मॉल में सवाल

हालांकि सपा अध्यक्ष के इस बयान पर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा से भी जोड़कर देख रहे हैं. जबकि सपा समर्थक इसे राजनीतिक व्यंग्य के तरह देख रहे हैं. दरअसल जीएसटी सुधार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पदयात्रा के दौरान एक मॉल में पहुंचे थे, वहां उन्होंने एक प्रोडक्ट को हाथ में लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन से सवाल किया था कि इसमें क्या है. इस पर रवि किशन ने जवाब दिया कि ये बॉडी लोशन है. इस दौरान सीएम योगी ने इन सामग्रियों पर जीएसटी सुधार के बाद मिलने वाले लाभ को लेकर भी पूछा.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 September 2025 - 11:55 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of 8 अक्टूबर को आजम से मुलाकात क्यों करेंगे अखिलेश? जानिए सपा की पूरी सियासी रणनीति

8 अक्टूबर को आजम से मुलाकात क्यों करेंगे अखिलेश? जानिए सपा की पूरी सियासी रणनीति

25 September 2025 - 9:31 AM
Photo of ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तीखा वार – सपा ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को दिया बढ़ावा

ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तीखा वार – सपा ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को दिया बढ़ावा

24 September 2025 - 5:47 PM
Photo of मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बिरहा गायिका सरोज सरगम गिरफ्तार, यूट्यूब चैनल से हटाए गए सभी वीडियो

मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बिरहा गायिका सरोज सरगम गिरफ्तार, यूट्यूब चैनल से हटाए गए सभी वीडियो

24 September 2025 - 11:16 AM
Photo of तेज धूप से गर्मी बढ़ी, पूर्वांचल में हल्की बारिश के आसार, 26 से फिर एक्टिव हो सकता है मानसून

तेज धूप से गर्मी बढ़ी, पूर्वांचल में हल्की बारिश के आसार, 26 से फिर एक्टिव हो सकता है मानसून

24 September 2025 - 7:35 AM
Photo of आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

23 September 2025 - 3:41 PM
Photo of आजम खान 23 महीने बाद रिहा, समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत, रामपुर में बड़े स्तर पर तैयारियां

आजम खान 23 महीने बाद रिहा, समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत, रामपुर में बड़े स्तर पर तैयारियां

23 September 2025 - 1:05 PM
Photo of UP में जाति आधारित रैलियों पर रोक: सपा का कटाक्ष, राजकुमार भाटी ने ‘गुर्जर चौपाल’ की नई रणनीति साझा की

UP में जाति आधारित रैलियों पर रोक: सपा का कटाक्ष, राजकुमार भाटी ने ‘गुर्जर चौपाल’ की नई रणनीति साझा की

23 September 2025 - 12:41 PM
Photo of आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर में सुरक्षा कड़ी, भीड़-जाम पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर में सुरक्षा कड़ी, भीड़-जाम पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

23 September 2025 - 11:21 AM
Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

22 September 2025 - 3:20 PM
Photo of ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

22 September 2025 - 2:20 PM
Back to top button