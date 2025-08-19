Kharge Announced : इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जानकारी दी है. अब उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन से होगा. इंडिया गठबधंन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, विपक्षी दल ने संयुक्त रूप से बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है.

आपको बता दें कि 8 जुलाई 1946 को बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म हुआ था. वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रहे हैं. उनकी पढ़ाई की बात करें तो हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ किया है.

दरअसल आपको बता दें कि करियर की शुरुआत की बात करें तो सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस से हुई. वह हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के. प्रताप रेड्डी के साथ काम किया. इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 8 अगस्त 1988 को उनकी गवर्नमेंट प्लीडर के रूप में नियुक्ति हुई.

