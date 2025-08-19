बड़ी ख़बर

बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, खरगे ने किया ऐलान

Avinay Mishra19 August 2025 - 2:31 PM
1 minute read

Kharge Announced : इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जानकारी दी है. अब उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन से होगा. इंडिया गठबधंन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, विपक्षी दल ने संयुक्त रूप से बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है.

आपको बता दें कि 8 जुलाई 1946 को बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म हुआ था. वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रहे हैं. उनकी पढ़ाई की बात करें तो हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ किया है.

दरअसल आपको बता दें कि करियर की शुरुआत की बात करें तो सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस से हुई. वह हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के. प्रताप रेड्डी के साथ काम किया. इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 8 अगस्त 1988 को उनकी गवर्नमेंट प्लीडर के रूप में नियुक्ति हुई.

यह भी पढ़ें : मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra19 August 2025 - 2:31 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्यकुमार यादव होंगे कप्तान

एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्यकुमार यादव होंगे कप्तान

19 August 2025 - 3:37 PM
Photo of वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

19 August 2025 - 1:50 PM
Photo of भारत दिवस परेड 2025: NACHA के साथ सिएटल से टोरंटो तक गूंजी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, दुनिया ने देखा धान का कटोरा और जनजातीय परंपरा

भारत दिवस परेड 2025: NACHA के साथ सिएटल से टोरंटो तक गूंजी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, दुनिया ने देखा धान का कटोरा और जनजातीय परंपरा

19 August 2025 - 11:06 AM
Photo of सीपी राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, जेपी नड्डा ने किया ऐलान

सीपी राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, जेपी नड्डा ने किया ऐलान

17 August 2025 - 9:56 PM
Photo of एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? जानें सेलेक्टर्स से कही ये बात

एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? जानें सेलेक्टर्स से कही ये बात

17 August 2025 - 8:14 PM
Photo of ‘हलफनामा देना होगा या देश से मांफी मांगनी होगी…’, राहुल गांधी के आरोपों पर बोला EC

‘हलफनामा देना होगा या देश से मांफी मांगनी होगी…’, राहुल गांधी के आरोपों पर बोला EC

17 August 2025 - 5:48 PM
Photo of ‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

17 August 2025 - 4:31 PM
Photo of सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

17 August 2025 - 3:01 PM
Photo of ‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

17 August 2025 - 2:22 PM
Photo of ‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

17 August 2025 - 1:52 PM
Back to top button