’15 जनवरी को हर हाल में होना पेश नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट’, बठिंडा कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ा झटका

Kangana Ranaut

Kangana Ranaut : बॉलीवुड अभिनेत्री व बीजेपी सांसद कंगना रनौत किसान मानहानि केस में बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। इस मामले में बठिंडा कोर्ट ने 15 जनवरी को हर हाल में पेशी के लिए बुलाया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रनौत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। इसके साथ ही उनका बेल ऑर्डर भी खारिज कर दिया जाएगा।

पेशी से छूट की अर्जी खारिज

दरअसल, इस मामले में याचिकाकर्ता बेबे महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने बताया कि कंगना रनौत के वकील ने कोर्ट से पेशी से छूट के लिए अर्जी दायर की थी, जो कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही चेतावनी मिली है कि अगर वह 15 जनवरी तक कोर्ट में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा।

जानिए पूरा मामला

बता दें कि यह पूरा मामला साल 2021 का है। जब केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था। उस समय कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (तब ट्विटर) हैंडल के माध्यम से बठिंडा के गांव बहादुर गढ़ जंडिया निवासी बेबे महिंदर कौर की फोटों शेयर कर उस पर विवादित बयान दिया था। कंगना ने 87 वर्षीय बुजुर्ग किसान महिंदर कौर की फोटों शेयर करते हुए लिखा था कि ‘ऐसी महिलाएं 100-100 रुपये में धरने में शामिल होने के लिए उपलब्ध हैं।’

कंगना के इस पोस्ट ने ना सिर्फ महिंदर कौर को बल्कि पूरे किसान समुदाय की भावनाओं को आहत किया था। महिंदर कौर ने इसे अपनी छवि धूमिल करने वाला बताते हुए कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वहीं इस मामले में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कंगना रनौत ने इस केस को खत्म करने की बात कही थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी।

ये भी पढ़ें – ‘अन्य आरोपियों की तरह मैं भी समान न्याय का हकदार’ दिल्ली दंगे मामले में सलीम मलिक ने दायर की जमानत याचिका

