खेलबड़ी ख़बर

एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? जानें सेलेक्टर्स से कही ये बात

Avinay Mishra17 August 2025 - 8:14 PM
1 minute read

Jasprit Bumrah : 9 सितंबर को एशिया कप 2025 की शुरुआत होगी. अब कुछ ही दिन बाकी हैं. बताते चलें कि 28 सितंबर को फाइनल मुकाबले के लिए टीम भिड़ेंगी. एशिया कप से पहले भारतीय टीम को बड़ा बूस्ट मिलता दिख रहा है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप के लिए उपलब्ध हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया कप में खेलने को लेकर बुमराह ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति है. उसे सूचित किया है.

आपको बता दें कि 19 अगस्त को एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है. मुंबई में चयनकर्ताओ की बैठक होनी है. इस बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि बुमराह खेलेंगे या नहीं. इसके लिए मुंबई में चयनकर्ताओं की बैठक होगी.

बुमराह ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए थे

दरअसल, जसप्रीत बुमराह ने पिछले साल टी 20 विश्व कप हुआ था. तब से बुमराह ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भाग नहीं लिया. खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका रही थी. बारबाडोस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए फाइनल में बुमराह ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए थे.

आपको बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मुकाबले में तीन बार भिड़ सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप के बेंगलुरु में कैम्प लगाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात लेकिन टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि खिलाड़ी कुछ दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात पहुंचकर तैयारी शुरू कर देंगे.

