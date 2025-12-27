राष्ट्रीय

1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक पड़ेगा सीधा असर

New Year 2026
1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक पड़ेगा सीधा असर

New Year 2026 : नया साल 2026 आने को है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स, राशन, किसानों की योजनाओं, सोशल मीडिया और गैस की कीमतों से जुड़े कई नियम लागू होने जा रहें हैं। इन बदलावों से नौकरीपेशा लोग, किसान, बुजुर्ग पेंशनर और मिडिल क्लास परिवार सभी प्रभावित होंगे। ऐसे में जरूरी है कि लोग समय रहते इन नियमों को समझें और महत्वपूर्ण तैयारी कर लें।

किसानों के लिए अहम फैसले

2026 में कई राज्यों में किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। किसान आईडी नहीं होने पर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे।

पैन-आधार लिंक जरुरी

अगर 1 जनवरी 2026 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन निष्क्रिय हो सकता है। इससे बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय लेनदेन में दिक्कत आ सकती है।

सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी

2026 से कई सरकारी स्कूलों में टैब के जरिए डिजिटल अटेंडेंस लागू की जाएगी। इससे शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी बढ़ेगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा।

बैंकिंग और इनकम टैक्स में बदलाव

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव की संभावना है, जिसमें अब ज्यादा डेटा आधारित जानकारी देनी पड़ सकती है। अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर सिर्फ 7 दिनों में अपडेट होगा, जो पहले 15 दिन में होता था। इसके अलावा SBI समेत कई बैंकों ने लोन की ब्याज दरों और एफडी रेट्स में बदलाव किया है।

सोशल मीडिया पर सख्ती

नए साल में सोशल मीडिया नियम और सख्त होंगे। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक या कड़ा पेरेंटल कंट्रोल लागू हो सकता है। बिना उम्र सत्यापन के सोशल मीडिया एक्सेस करना मुश्किल होगा।

LPG, CNG की कीमतों में राहत

हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। 1 जनवरी 2026 से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटने की संभावना है। इसके अलावा टैक्स व्यवस्था और जोन सिस्टम में बदलाव के कारण CNG और PNG के दाम भी कम हो सकते हैं।

राशन कार्ड से जुड़े नियम

नए साल से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और आसान कर दी गई है। इससे खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और किसानों को राहत मिलेगी। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे सेवाएं मिल सकेंगी।

8वें वेतन आयोग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। देरी की स्थिति में भी कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना जताई जा रही है।

