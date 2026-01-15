राष्ट्रीय

ईरान एयरस्पेस बंद : भारतीय एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कई उड़ानें रद्द और डायवर्ट

Ajay Yadav15 January 2026 - 10:45 AM
Iran Airspace Closed :
Iran Airspace Closed : ईरान में हालात बिगड़ने और उसके एयरस्पेस के बंद होने की वजह से भारतीय एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने अपने-अपने एक्स अकाउंट के जरिए यात्रियों को सूचित किया है कि कुछ उड़ानों को डायवर्ट किया जा रहा है, जबकि कुछ उड़ानों को पूरी तरह रद्द करना पड़ा है. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने फ्लाइट स्टेटस की जांच करें और आवश्यकतानुसार विकल्प चुनें.

एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि ईरान के एयरस्पेस बंद होने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब उसकी उड़ानें वेकल्पिक रास्तों से संचालित की जा रही हैं. इससे कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है. वहीं, जिन उड़ानों का मार्ग बदलना फिलहाल संभव नहीं है, उन्हें रद्द कर दिया गया है. एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक करें. एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उसकी प्रायोरिटी है और हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया.

इंडिगो की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित

वही, इंडिगो ने भी कहा कि ईरान एयरस्पेस की अचानक बंद होने के कारण उनकी कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है. एयरलाइन के टीमें स्थिति का आंकलन कर रही हैं और प्रभावित यात्रियों को फ्लेक्सिबल रि-बुकिंग या रिफंड के विकल्प दे रही हैं. इंडिगो ने यह भी कहा कि यह परिस्थिति एयरलाइन के कंट्रोल से बाहर है और यात्रियों से सहयोग की उम्मीद है.

स्पाइसजेट की कुछ उड़ानों में बदलाव

स्पाइसजेट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति स्पाइसजेट की वेबसाइट या 24×7 हेल्पलाइन नंबरों पर जाकर चेक करें. एयरस्पेस बंद रहने के कारण कुछ उड़ानों में परिवर्तन हो सकता है और एयरलाइन यात्रियों को सुविधानुसार रि-बुकिंग और अन्य सहायता प्रदान कर रही है.

वही, जानकारो का कहना है कि ईरान का एयरस्पेस बंद होने के कारण भारत से यूरोप, मध्यपूर्व और अमेरिका जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में देरी और रूट डायवर्शन का असर कई दिनों तक रह सकता है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले अपने फ्लाइट स्टेटस की जांच जरूर करें और एयरलाइन द्वारा दिए गए विकल्पों का लाभ उठाएं.

