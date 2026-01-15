Iran Airspace Closed : ईरान में हालात बिगड़ने और उसके एयरस्पेस के बंद होने की वजह से भारतीय एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने अपने-अपने एक्स अकाउंट के जरिए यात्रियों को सूचित किया है कि कुछ उड़ानों को डायवर्ट किया जा रहा है, जबकि कुछ उड़ानों को पूरी तरह रद्द करना पड़ा है. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने फ्लाइट स्टेटस की जांच करें और आवश्यकतानुसार विकल्प चुनें.

एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि ईरान के एयरस्पेस बंद होने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब उसकी उड़ानें वेकल्पिक रास्तों से संचालित की जा रही हैं. इससे कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है. वहीं, जिन उड़ानों का मार्ग बदलना फिलहाल संभव नहीं है, उन्हें रद्द कर दिया गया है. एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक करें. एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उसकी प्रायोरिटी है और हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया.

Due to the emerging situation in Iran, the subsequent closure of its airspace, and in view of the safety of our passengers, Air India flights overflying the region are now using an alternative routing, which may lead to delays. Some Air India flights where… — Air India (@airindia) January 15, 2026

इंडिगो की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित

वही, इंडिगो ने भी कहा कि ईरान एयरस्पेस की अचानक बंद होने के कारण उनकी कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है. एयरलाइन के टीमें स्थिति का आंकलन कर रही हैं और प्रभावित यात्रियों को फ्लेक्सिबल रि-बुकिंग या रिफंड के विकल्प दे रही हैं. इंडिगो ने यह भी कहा कि यह परिस्थिति एयरलाइन के कंट्रोल से बाहर है और यात्रियों से सहयोग की उम्मीद है.

Due to the sudden airspace closure by Iran, some of our international flights are impacted. Our teams are working diligently to assess the situation and support affected customers by offering the best possible alternatives.



This development is beyond our… — IndiGo (@IndiGo6E) January 14, 2026

स्पाइसजेट की कुछ उड़ानों में बदलाव

स्पाइसजेट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति स्पाइसजेट की वेबसाइट या 24×7 हेल्पलाइन नंबरों पर जाकर चेक करें. एयरस्पेस बंद रहने के कारण कुछ उड़ानों में परिवर्तन हो सकता है और एयरलाइन यात्रियों को सुविधानुसार रि-बुकिंग और अन्य सहायता प्रदान कर रही है.

#TravelUpdate: Due to airspace closure in Iran, some of our flights may be affected. Passengers are advised to check their flight status at https://t.co/2wynECZugy or contact our 24*7 Reservation Helpline numbers at +91 (0)124 4983410 or +91 (0)124 7101600 for assistance. — SpiceJet (@flyspicejet) January 15, 2026

वही, जानकारो का कहना है कि ईरान का एयरस्पेस बंद होने के कारण भारत से यूरोप, मध्यपूर्व और अमेरिका जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में देरी और रूट डायवर्शन का असर कई दिनों तक रह सकता है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले अपने फ्लाइट स्टेटस की जांच जरूर करें और एयरलाइन द्वारा दिए गए विकल्पों का लाभ उठाएं.

