चंडीगढ़ में पर्यटन निवेश सम्मेलन हुआ

पीआईडीबी ने निवेशकों को जोड़ा

पीपीपी में छह परियोजनाएं पेश की गईं

निवेशक अनुकूल नियमों पर चर्चा हुई

जन-निजी साझेदारी से विकास पर जोर

Punjab News : पंजाब में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (पी.आई.डी.बी.) के नेतृत्व में चंडीगढ़ में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया.

इस आयोजन के दौरान पी.आई.डी.बी., पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग और आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के अधिकारी, संभावित परियोजना निवेशक और डेवलपर तथा ट्रांजेक्शन सलाहकारों सहित प्रमुख साझेदारों ने संभावित पर्यटन और आतिथ्य परियोजनाओं की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया. इसका उद्देश्य निवेश के नए अवसर उत्पन्न करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहित करना था.

पीपीपी के तहत छह पर्यटन परियोजनाएं पेश

इस बैठक के दौरान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पी.पी.पी. के तहत शुरू की जाने वाली 6 पर्यटन और आतिथ्य परियोजनाओं की प्रस्तुति दी गई, जिनमें अमृतसर में अर्बन रोपवे परियोजना, सरहिंद के आम-खास बाग में विरासती होटल, रोपड़ के आम-खास बाग में पिंकासिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, कपूरथला के दरबार हाल में विरासती होटल, मोहाली में कन्वेंशन सेंटर कम प्रदर्शनी केंद्र और लुधियाना में कन्वेंशन सेंटर कम प्रदर्शनी केंद्र से संबंधित कार्य शुरू करना शामिल है.

परियोजनाओं को निवेशक अनुकूल बनाने पर जोर

इस बैठक में परियोजनाओं की संभावनाओं, समय-सीमाओं और कानूनी स्वीकृतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया. इस अवसर पर पी.पी.पी. फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई, जिसमें प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया और राजस्व-साझा मॉडल शामिल थे. परियोजना से संबंधित नियमों को भरोसेमंद और निवेशक अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया. साथ ही, अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए परियोजना से संबंधित शर्तों में संशोधन और उन्हें निवेशक अनुकूल बनाने हेतु निवेशकों को अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.

पर्यटन विकास में जन-निजी साझेदारी पर जोर

यह बैठक जन और निजी क्षेत्रों के बीच सार्थक संवाद शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी, जिसका उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और पंजाब आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है. राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए पारदर्शी और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, विश्व स्तरीय पर्यटन और आतिथ्य बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र के साथ निरंतर सहयोग की आशा व्यक्त की.

