Pakistan Rain Snowfall Rain created havoc in Pakistan, 35 including 22 children died, many houses collapsed

Pakistan Rain Snowfall :

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक तरफ बर्फबारी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई तो दूसरी तरफ भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जान चली गई। बरसात और तूफान (Pakistan Rain Snowfall) में कई घर ढह गए हैं और कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे लेकर पाकिस्तानी अधिकारी का कहना है कि लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते 35 लोगों की जान चली गई है।

पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व निदेशक मुश्ताक अली शाह (Pakistan Rain Snowfall) ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसम बारिश और बर्फबारी हो रही है। अगर आधे घंटे से ज्यादा समय तक ओलावृष्टि हुई तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ऐसे में आमतौर पर मार्च के महीने में मौसम गर्म रहता है, लेकिन इस बार अभी तक मौसम सर्द भरा है।

पाकिस्तान के कई इलाकों मे हुई मूसलाधार बारिश

पाक के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 48 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिससे कई जिलों में पानी भर गया। उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भूस्खलन हुआ, जिससे सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गई और सड़कें अवरुद्ध हो गईं। बारिश और भूस्खलन की चपेट में आने से 35 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 22 बच्चे शामिल हैं।

बारिश के पानी में डूबे गए घर

पाक अफसरों का कहना है कि बारिश के पानी में 150 घर डूब गए हैं, जबकि 500 से अधिक घरों को हल्की क्षति पहुंची। बारिश और बर्फबारी का सबसे अधिक असर खैबर पख्तूनख्वा और दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में देखने को मिला है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा कि बलूचिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों में इस सप्ताह भी बर्फबारी होने की संभावना है।

