RI सौरभ कुशवाह सस्पेंड

कांस्टेबल ने की FIR की मांग

मारपीट का वीडियो वायरल

जयस ने किया चक्काजाम

ASP को सौंपी गई जांच

Madhya Pradesh : खरगोन डीआरपी लाइन के पदस्थ रक्षित निरीक्षक (RI) सौरभ कुशवाह को सिपाही से मारपीट के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. एसपी धर्मराज मीना ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया. इस घटना के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग उठ रही है. विरोध में आदिवासी संगठन जयस ने खंडवा-बड़ोदरा नेशनल हाइवे पर चक्काजाम कर दिया है. वहीं मामले की जांच बुरहानपुर के एएसपी अंतरसिह कनेश को सौंपी गई है. जिसकी निगरानी डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा कर रहे हैं

मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप

पुलिस कांस्टेबल राहुल चौहान और उनकी पत्नी जयश्री ने रिजर्व इंस्पेक्टर सौरभ कुशवाह पर मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि आरआई सौरभ कुशवाह ने अपना पालतू कुत्ते के खो जाने पर राहुल चौहान की बेल्ट से पिटाई कर दी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है.

कांस्टेबल राहुल चौहान ने अजाक थाने में शिकायत दर्ज कर रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाह के खिलाफ FIR की मांग की, लेकिन एक दिन बीतने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसी दौरान घटना की जानकरी मिलने पर आदिवासी संगठन जयस ने नाराजगी जताते हुए अजाक थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

कार्यकर्ता नेशनल हाइवे पर चक्काजाम में उतर आए

वहीं आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता नेशनल हाइवे पर चक्काजाम में उतर आए और थाने का घेराव किया. इस प्रदर्शन से ट्रैफिक बाधित हो गया. सूचना मिलते ही SDOP रोहित लखारे और थाना इंचार्ज बीएल मंडलोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. लेकिन आदिवासी संगठन के लोग FIR दर्ज करवाने और आरोपी आरआई सौरभ कुशवाह को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे.

घटना की गंभीरता को देखते हुए खरगोन एसपी धर्मराज मीना ने रक्षित निरक्षक सौरभ कुशवाह को निलंबित कर दिया. इस मामले की जांच बुरहानपुर के एएसपी अंतरसिह कनेश को सौंपी गई है. जबकि डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा जांच की निगरानी कर रहे हैं. वहीं आदिवासी संगठन ने FIR दर्ज होने तक और दोषियों को सजा मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.

