Operation Pimple : जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया. शनिवार को हुई इस कार्रवाई में दो आतंकवादी ढेर हो गए. सेना के व्हाइट चिनार कॉर्प्स ने बताया कि 7 नवंबर को खुफिया जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन पिंपल शुरू किया गया था. घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों को घेरकर उन पर कार्रवाई की गई गई.

कुपवाड़ा में घुसपैठ रोकने का अभियान

चिनार कॉर्प्स ने बताया कि चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया है. इलाके में तलाशी अभियान जारी है. 7 नवंबर 2025 को, एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ रोकने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया गया. सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. चिनार कॉर्प्स ने बताया कि सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आतंकवादी मारे गए.

5 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्तरू क्षेत्र में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. अधिकारियों के अनुसार, यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब जम्मू-कश्मीर पुलिस को भारतीय सेना की मदद से आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक खुफिया जानकारी मिली.

छत्तरू में संयुक्त तलाशी अभियान

इसी खुफिया जानकारी के आधार पर छत्तरू इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया गया. यह समन्वित तलाशी अभियान सुबह शुरू हुआ, जिसके दोरान सुरक्षाबलों और आतंकिवादियों के बीच गोलीबारी हुई.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर, व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सतर्क जवानों ने छत्तरू के इलाके में आतंकवादियों को घेर लिया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है. ऑपरेशन अभी जारी है. यह घटनाक्रम दिखाता है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ और गतिविधियां फिर बढ़ने लगी है. इसे रोकने के लिए सुरक्षा बल लगातार अलर्ट हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप