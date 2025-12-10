IndiGo Flight Cancellations : संसद में मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हालत धीर-धीरे सुधर रहे हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रभावित लोगों को रिफंड भी दिया जा रहा है. हालांकि, इसके बावजूद स्थित अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है. बुधवार 10 दिसंबर 2025 को भी 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 9 दिसंबर को 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थीं.

रोजाना सैकड़ों फ्लाइटें होंगी प्रभावित

DGCA और एविएशन मंत्रालय की देख रेख के बीच एयरलाइन अभी भी ऑपरेशंस को स्थिर करने की कोशिश में है, लेकिन सरकार ने स्थिति सामान्य होने तक एयरलाइन को 10 प्रतिशत तक फ्लाइट कटौती करने का आदेश पहले ही दे दिया है. ऐसे में जिन विमानों में यात्रियों ने पहले बुकिंग कर रखी है, अगले कुछ महीनों तक यानी हर रोज कई सौ उड़ानें प्रभावित नजर आएंगी.

यात्रियों को स्टेटस जांचने की सलाह

यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच ले, क्योंकि शेड्यूल में अंतिम समय पर भी बदलाव संभव है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नागर विमानन मंत्रालय ने मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को इंडिगो को अपनी उड़ानों की समय-सारणी में 10 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया है. वहीं मंत्रालय का मानना है कि यह कदम एयरलाइन को अपने संचालन को स्थिर करने में मदद करेगा.

4,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द

नए उड़ान सेवा नियमों का दूसरा चरण लागू होने के बाद इंडिगो के संचालन में भारी अव्यवस्था हुई है. इस दौरान 4,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई, जबकि सैकड़ों उड़ानें देर से चलीं. नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया कि स्थिति की समीक्षा के लिए इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को मंत्रालय में बुलाया गया था. मंत्री के अनुसार, ताकि एल्बर्स ने आश्वस्त किया है कि छह दिसंबर तक प्रभावित सभी उड़ानों के यात्रियों को 100 प्रतिशत रिफंड जारी कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें –बिग बॉस OTT फेम जीशान खान का हुआ एक्सीडेंट, जीम से वापसी के दौरान हादसे की शिकार हुई कार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप