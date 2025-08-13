Indian and US Army : भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर विवाद बना हुआ है. इसी बीच खबर आ रही है कि भारत और अमेरिका की सेनाएं सैन्य अभ्यास करेंगी. यह सैन्य अभ्यास 1 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगा. इस अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास रखा गया है. अमेरिका के अलास्का में युद्ध अभ्यास होगा. इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होंगे. बताते चलें कि इस बार इसमें आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, नई तकनीक और विशेष वाहनों की टेस्टिंग भी शामिल होगी.

‘युद्ध अभ्यास’ भारत और अमेरिका के बीच हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है. 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी. बारी बारी से यह अभ्यास आयोजित किया जाता है. इसका मतलब है कि इस साल अमेरिका में आयोजित हो रहा है. अगले साल भारत में आयोजित होगा. 2024 की बात करें तो 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था. इस साल अलास्का के पहाड़ी इलाके में आयोजित किया जा रहा है. सैनिकों को कठिन परिस्थितियों में ट्रेनिंग मिलेगी.

यह भी पढ़ें : RTI से खुलासा, डिसिल्टिंग घोटाले को छुपाने के लिए दस्तावेज नष्ट कर रही है भाजपा सरकार : AAP नेता सौरभ भारद्वाज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप