भारत-नेपाल इन एक्शन मोड, अब बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे घुसपैठिए

India-Nepal Border
India-Nepal in action mode, intruders will no longer be able to cross the border

India-Nepal Border : भारत-नेपाल की खुली सीमा पर पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान, चीन और ब्रिटेन जैसे तीसरे देशों के नागरिकों की बढ़ती अवैध आवाजाही ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी कारण दोनों देशों ने सीमा पर निगरानी तेज करने, खुफिया जानकारी तुरंत साझा करने और बिना वीज़ा आने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है।

नागरिकों की मूवमेंट का पूरा रिकॉर्ड

नेपाल के गृह मंत्रालय के संयुक्त प्रवक्ता रविन्द्र आचार्य ने बताया कि दोनों देशों ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने, इंटेलिजेंस ऑपरेशन मजबूत करने और विदेशी नागरिकों के मूवमेंट का पूरा रिकॉर्ड रखने पर सहमति बनाई है। स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाने के लिए भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

चीनी महिला को सजा और जुर्माना

बहराइच में पकड़ी गई एक चीनी महिला को हाल ही में कोर्ट ने आठ साल की सजा और ₹50,000 का जुर्माना सुनाया। चीन के दूतावास ने भी अपने नागरिकों को चेताया है कि गलती से भी भारतीय सीमा में घुसने पर गिरफ्तारी तय है। भारत के कानून के अनुसार बिना वीज़ा बॉर्डर पार करने पर पांच साल तक जेल और ₹5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। नेपाल के इमिग्रेशन एक्ट में भी ऐसे मामलों में पांच साल की जेल और ₹50,000 जुर्माने का प्रावधान है।

दोनों देशों की सुरक्षा को चुनौती

बता दें कि 1,880 किलोमीटर लंबी इस खुली सीमा का इस्तेमाल मानव तस्कर, नशा तस्कर, फर्जी दस्तावेज वाले विदेशी नागरिक और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोग कर रहे हैं, दोनों देशों की सुरक्षा को चुनौती मिल रही है। भारत और नेपाल ने तय किया है कि घुसपैठ रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाएंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत शेयर की जाएगी।

जानबूझकर घुसपैठ की कोशिश

नेपाल-भारत सीमा पर 250 से अधिक चौकियों पर करीब 9,000 जवान तैनात हैं। अधिकारियों के अनुसार कई लोग अनजाने में सीमा पार कर लेते हैं, लेकिन कई मामलों में जानबूझकर घुसपैठ की कोशिश भी सामने आई है। नेपाल पहले भी कई विदेशी नागरिकों को पकड़कर वापस भेज चुका है, जिनमें भूटानी शरणार्थी भी शामिल हैं।

नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया पाकिस्तानी

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार कई विदेशी नागरिक नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर बिना पासपोर्ट-वीज़ा भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में 15 नवंबर को एसएसबी ने नेपाल बॉर्डर से दो ब्रिटिश नागरिकों को पकड़ा, जिनमें से एक पाकिस्तानी मूल का बताया गया। इसके अलावा कई चीनी नागरिक भी नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसते मिले हैं।

