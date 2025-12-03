Palash Muchhal : म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश कई दिनों से विवादों में चल रहे हैं। 23 नवंबर को पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी होने वाली थी, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के चलते शादी की डेट पोस्टपोन हो गई है। हाल ही में पलाश मुच्छल प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे हैं। उनकी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

प्रेमानंद महाराज की शरण में पलाश मुच्छल

प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचने के बाद पलाश मुच्छल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। जहां पलाश मास्क लगाए बैठे नजर आ रहें हैं। उन्होंने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी है। सिंगर की कोरियोग्राफर के साथ फ्लर्टी चैट लीक हुई है, जिस कारण उन पर स्मृति संग धोखा करने के आरोप भी लगे हैं। प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने के बाद लोगों का कहना है की पलाश अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।

क्यों टली पलाश-स्मृति की शादी

बता दें की स्मृति के पिता की तबियत खराब हो गई थी। जिसके बाद शादी को स्थगित कर दिया गया। शादी स्थगित होने के बाद स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वेडिंग से जुड़ी सारी तस्वीरें और वीडियोज़ डिलीट कर दी थी। इस बीच पलाश की कोरियोग्राफर के साथ कुछ पर्सनल चैट भी वायरल हुए थे। जिस वजह से पलाश पर स्मृति को चीट करने का आरोप भी लगा था।

