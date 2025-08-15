Independence day : 79 वें स्वतंत्रता दिवस को पूरा देश मना रहा है. इस अवसर पर राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया. राहुल गांधी ध्वजारोहण के दौरान भींगते नजर आए. राहुल गांधी का वीडियो हो रहा वायरल हो रहा है.
राहुल गांधी ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली यह आज़ादी, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है, जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय हो, और हर दिल में सम्मान और भाईचारा हो. इस अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है.
आज का दिन ऐतिहासिक
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि हम अपने नए स्थायी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस मना रहे है. 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता हमने हासिल की, उसमें हमारी पार्टी की भूमिका को सारा विश्व जानता है। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी हमारी पार्टी की कहानी है. इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान तथा बलिदान देने वाले सभी महान हस्तियों को नमन करते हुए, उन्हें कोटि–कोटि श्रद्धांजली अर्पित करता हूं.
खरगे ने पोस्ट में लिखा, सैकड़ों वर्षों से ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को वास्तविक रूप से आज़ाद बना कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े- बड़े स्टील के कारख़ाने लगे. खाद्यान्न में स्वलंबी बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाये गए- नहरों के जाल बिछाए गए. वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेज बनाये गए. स्पेस टेक्नोलॉजी स्थापित की गई.
आजादी के बाद की 8 दशकों की लंबी यात्रा
उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद, हमने ढाई साल के अथक परिश्रम के बाद भारत को अपना संविधान दिया, जिसकी तुलना शायद विश्व के और किसी संवैधानिक दस्तावेज़ से नहीं की जा सकती. आजादी के बाद की 8 दशकों की लंबी यात्रा में कांग्रेस पार्टी की सरकारों और हमारे दूरदर्शी नेताओं ने एक मजबूत भारत की नीव रखी.
