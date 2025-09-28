फटाफट पढ़ें

करूर रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हुई

प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताया

अमित शाह ने सहायता का भरोसा दिया

पलानीस्वामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया

घायलों का इलाज और मदद जारी है

Karur Stampede : शनिवार, 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की जनसभा के दौरान अफरा-तफरी मच गई. कार्यक्रम स्थल पर जुटी भारी भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख

रैली के दौरान कई लोग अचानक बेहोश होकर गिऱ पड़े, जिन्हें तुरंत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. जानकारी के मुताबिक, भीड़ का अत्यधिक दबाव स्थिति को बिगाड़ने का कारण बना और हालात पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया. इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025

अमित शाह ने जताया शोक

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करूर हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ में हुई दुखद मौत से बहुत दुखी हूं. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया.

Deeply pained by the tragic loss of lives in a stampede in Karur, Tamil Nadu. My heartfelt condolences to the families of the deceased. I pray to the Almighty to give them the strength to bear this grief and for the speedy recovery of the injured. — Amit Shah (@AmitShah) September 27, 2025

अन्नाद्रमुक महासचिव पलानीस्वामी की प्रतिक्रिया

अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने भी करूर हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि करूर में आयोजित टीवीके की प्रचार सभा के दौरान भीड़ की अराजकता के कारण लोगों की मौत और कई अन्य के अस्पताल में इलाज कराने की खबर चौंकाने वाली और दुखद है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. पलानीस्वामी ने पूर्व मंत्री एमआर विजयभास्कर को अस्पताल जाकर घायलों की मदद करने का निर्देश भी दिया.

