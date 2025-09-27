फटाफट पढ़ें

पंजाब सरकार बागवानी को बढ़ावा दे रही है

मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों से मुलाकात की

किसानों की समस्या सुनी, समाधान का भरोसा

सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता दे रही है

किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प लिया

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और किसानों के साथ पंजाब भवन, चंडीगढ़ में एक विशेष बैठक की गई.

सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद किया

इस बैठक के दौरान कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और किसानों ने बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत को अपनी समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया. मंत्री ने उनकी समस्याओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उनकी जायज मांगों को जल्द हल करने का भरोसा दिलाया. इस अवसर पर कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों ने सरकार की ओर से मिल रहे वित्तीय लाभ के लिए पंजाब सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद किया.

बागवानी को बढ़ावा देने का भरोसा

इस मौके पर बागवानी मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सरकार द्वारा नए बाग लगाने, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, तकनीकी सहायता और मार्केटिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है. इससे किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उत्पादकता और आय में लगातार वृद्धि की जा रही है. मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों और बागवानी क्षेत्र से जुड़े हर वर्ग की भलाई के लिए वचनबद्ध है, उन्होंने कहा कि पंजाब में बागवानी के विकास के लिए हर कदम उठाया जाएगा, ताकि किसानों की आय बढ़े और नए रोजगार के अवसर पैदा हों.

इस बैठक के दौरान पंजाब के विभिन्न जिलों से कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और विभिन्न किसानों के अलावा बागवानी सचिव बसंत गर्ग, निदेशक शैलिंदर कौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे.

