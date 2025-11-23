Uttarakhand

नैनीताल में भीषण हादसा : बारातियों की कार 60 मीटर खाई में गिरी, तीन की मौत, एक घायल

Ajay Yadav23 November 2025 - 8:50 AM
2 minutes read
Road Accident :
नैनीताल में भीषण हादसा : बारातियों की कार 60 मीटर खाई में गिरी, तीन की मौत, एक घायल

फटाफट पढ़ें

  • नैनीताल में बारातियों की कार खाई में गिरी
  • हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हुई
  • एक घायल को SDRF ने सुरक्षित निकाला
  • रात और पहाड़ ने रेस्क्यू मुश्किल किया
  • मृतक सभी अल्मोड़ा के निवासी थे

Road Accident : नैनीताल के कैंची धाम के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही बारातियों की कार अचानक अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में गिर गई. हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. सूचना मिलते ही SDRF की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच हई.

शनिवार (22 नवंबर) देर रात खैरना पुलिस चौकी को सूचना मिली कि कैंची धाम के पास एक SUV खाई में गिर गई है. बताया गया कि गाड़ी में चार लोग सवार थे. सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट खैरना से निरीक्षक राजेश जोशी के नेतृत्व में टीम तुरंत मौके पर पहुंची. रतिघाट इलाके में टीम को वाहन गहरी खाई में गिरा मिला. पता चला कि यह गाड़ी अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रहे एक बारात दल की थी.

ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र ने बढ़ाई मुश्किलें

मौके पर SDRF टीम को रेस्क्यू के दौरान बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. खाई काफी गहरी थी, पहाड़ी क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ था और रात का घना अंधेरा राहत कार्य को और चुनौतीपूर्ण बना रहा था. इसके बावजूद जवानों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. वाहन तक पहुँचने के लिए टीम ने रस्सियों और स्ट्रेचर की मदद से सावधानीपूर्वक नीचे उतरकर रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ाया. रेस्क्यू टीम को खाई में एक घायल व्यक्ति मिला, जिसे सुरक्षित निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया. घायल की पहचान मनोज कुमार, निवासी अल्मोड़ा के रूप में हुई है.

हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत

इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. SDRF टीम ने गहरी खाई से शवों को निकालकर स्थानीय पुलिस के सुपुर्द किया. सभी मृतकों की पहचान हो चुकी है. इनमें संजय बिष्ट, सुरेंद्र भंडारी, पुष्कर भैसोड़ा थे. सभी अल्मोड़ा के ही रहने वाले थे.

बारात में शामिल होने निकले लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में खुशियों का यह सफर मातम में बदल जाएगा. स्थानीय ग्रामीणों ने SDRF की कार्रवाई की सराहना की और बताया कि रात के अंधेरे में बचाव कार्य करना बेहद मुश्किल था, लेकिन टीम ने पूरी तत्परता से रेस्क्यू पूरा किया.

