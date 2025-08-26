Delhi NCRमौसम

दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट

Ajay Yadav26 August 2025 - 7:59 AM
Weather Update :
दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट

  • दिल्ली में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट
  • बारिश से ठंडक, जलभराव की समस्या बनी
  • उत्तराखंड और हिमाचल में येलो अलर्ट
  • राजस्थान के कई जिलों में अलर्ट जारी
  • 26-27 अगस्त को बारिश और गरज-चमक

Weather Update : दिल्ली में बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने के आसार नहीं है. मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है. सिर्फ दिल्ली ही नही, बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में बारिश का दौर जारी है. दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम में ठंडक बनी हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है. अब मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में अगले पांच दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान दिल्ली में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट

दिल्ली में हो रही बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है. वहीं पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश की वजह से हालात खराब हैं. मौसम विभाग की ओर से अगले सात दिनों के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट है.

राजस्थान के 20 जिलों में येलो अलर्ट

वहीं पूर्वी राजस्थान में 26 से 27 अगस्त को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. राजस्थान के 20 जिलों में येलो अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 26 और 27 अगस्त को जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 3 दिनों तक मैदानी इलाकों में गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है.

