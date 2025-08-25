Haryanaबड़ी ख़बर

1246797 विद्यार्थियों ने CET की दी परीक्षा, इस एग्जाम को लेकर CM नायब सिंह सैनी ने क्या कहा?

Avinay Mishra25 August 2025 - 6:02 PM
1 minute read

Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बयान दिया. सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि CET की परीक्षा और उसके संचालन की पूरे हरियाणा में प्रशंसा हुई. पूरे हरियाणा ने इस पेपर को उत्सव के तौर पर मनाया. CET की परीक्षा के सफल संचालन के लिए HSSC, Roadways, सभी अध्यापकों और हरियाणा की जनता का धन्यवाद. 1348893 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 1246797 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कई ऐसे जिलों में 92 प्रतिशत से ज्यादा हाज़िरी परीक्षार्थियों की रही, जब कई सत्रों में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है. 2022 में NTA द्वारा आयोजित परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी. पहले दिन कुछ जगह बायोमेट्रिक मशीन की दिक़्क़त की बात आई, लेकिन परीक्षा से पहले उनका समाधान करा दिया गया.

1-2 दिन में Correction Portal खोला जाएगा

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि फिर भी किसी छात्र को परेशानी हुई तो उनक फोटो, सीसीटीवी से मिलान कर रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा. कोई बच्चा या परीक्षार्थी कहीं नहीं भटका, अगर कोई भटका तो केवल विपक्ष के नेता. अगर कोई परीक्षार्थी गलत सेंटर पर पहुंच भी गया तो हमारे अधिकारियों ने अपने वाहन से उन बच्चों को सेंटर तक पहुंचाया. हमने CET की वैलिडिटी 3 साल रखी है, उसी हिसाब से CET कराया गया. 187000 BC समाज के बच्चों ने अपने जाति प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड कराएं. 1-2 दिन में Correction Portal खोला जाएगा.

लखनऊ में इतिहास के पन्ने: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष हीरो शुभांशु शुक्ला का किया शानदार स्वागत

