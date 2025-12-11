Gurugram News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस से जुड़े विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और गुरु तेग बहादुर जी के महान बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें भावपूर्ण नमन किया।

मानव अधिकारों के प्रथम नायक गुरु साहिब

कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित नाटक “तप से त्याग तक” का मंचन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने दिल को छूने वाला बताया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी मानव अधिकारों के प्रथम नायक थे और उनका जीवन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है।

चार यात्राओं की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की भूमि से भी गुरु तेग बहादुर जी का गहरा संबंध रहा है। राज्य में उनकी शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए चार यात्राओं की शुरुआत की गई है। साथ ही चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी अनुसंधान पीठ की स्थापना भी की गई है।

सभी कलाकारों का किया धन्यवाद

कार्यक्रम में भारत के प्रख्यात अभिनेता अनुपम खेर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनका मुख्यमंत्री ने स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने नाटक के सभी कलाकारों का भी धन्यवाद किया।

गुरु तेग बहादुर जी के नाम से सिक्का, डाक टिकट…

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी की थी।

आदर्शों को संरक्षित रखने की दिशा में कार्य

इसके साथ ही हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन, वन्य जीव एवं जीव वैद्यता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन भी किया गया, जिससे उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को संरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

