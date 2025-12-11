IndiGo Update : इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने के कारण देशभर में आवाजाही पर विराम लगा। देखते ही देखते स्थिति गंभीर होती चली गई। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही सोना पड़ा जहां, उन्हें सर्द मौसम में कंबल तक नसीब नहीं हुआ। जिसके बाद कई वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब जाकर सरकारें जागी। DGCA ने भी इंडिगो को फटकार लगाई।

फ्लाइट्स रद्द होने के मुख्य कारण पायलटों की संख्या में कमी और सर्दियों को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट्स का टाइमटेबल प्रमुख कारण रहा। बता दें कि दिसंबर के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा समस्याएं आईं, क्योंकि इस दौरान सैकड़ों इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं थी। इससे यात्रियों को समय और पैसों की हानि हुई।

इंडिगो ने किया मुआवज़े का ऐलान

अब इंडिगो ने 3 से 5 दिसंबर को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के कारण यात्रियों को राहत देने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा- प्रभावित यात्रियों को सरकार के नियमों के अनुसार 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा।

साथ ही इंडिगो ने अधिक प्रभावित यात्रियों के लिए 10,000 रुपए तक का ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की है। यह कदम उन यात्रियों के लिए राहत का कारण माना जा रहा है, जिनकी यात्रा योजनाएं अचानक बदल गईं और जिन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ा।

वाउचर की क्या है खास बातें

यह 10,000 का ट्रेवल वाउचर है, जिसकी खास बात यह है कि इसे अगले 12 महीनों तक कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यात्री भारत में इंडिगो की किसी भी घरेलू उड़ान या फिर अंतरराष्ट्रीय रूट के लिए इन वाउचर का उपयोग कर सकते हैं।

इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे गए मैसेज को चेक करें, ताकि उन्हें मुआवजा और वाउचर क्लेम करने की प्रक्रिया में आसानी हो।

यात्रियों से मांगी माफी

इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि जिन यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी, उनके लिए कंपनी खेद व्यक्त करती है। और यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में ऐसे हालात दोबारा नहीं होंगे।

