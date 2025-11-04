Guru Tegh Bahadur Anniversary : पंजाब सरकार ने नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ को समर्पित एक भव्य राज्यव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है. इसका मकसद है गुरु जी के उस अमर संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना – जो इंसानियत, कुर्बानी, धर्म की आजादी और सचाई के लिए खड़ा है.

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी जानकारी

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए थी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गुरु जी का यह प्रकाश हर दिल तक पहुँचे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे.

4 नवंबर से राज्यभर में होंगे कार्यक्रम

बैंस ने बताया कि शहादत वर्षगांठ के कार्यक्रम 4 नवंबर से शुरू होंगे. इन आयोजनों में बच्चों, युवाओं और आम जनता की भागीदारी पर खास ज़ोर दिया गया है. सभी स्कूलों में 10 नवंबर से 15 दिन का विशेष शैक्षणिक मॉड्यूल शुरू होगा, जिसमें सुबह की प्रार्थना सभा में 10 से 12 मिनट की रिकॉर्डेड प्रस्तुति चलायी जाएगी. इसमें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, बलिदान और खालसा पंथ की स्थापना की कहानी बच्चों को सिखाई जाएगी. साथ ही, सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी सेमिनार और विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं.

हर ज़िले में लाइट एंड साउंड शो

हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि गुरु जी के जीवन पर आधारित 45 मिनट का लाइट एंड साउंड शो राज्य के हर ज़िले में होगा. इसकी शुरुआत पटियाला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट से होगी.

चार नगर कीर्तन देशभर से रवाना होंगे

उन्होंने बताया कि चार बड़े नगर कीर्तन देश के अलग-अलग हिस्सों से निकाले जाएंगे. एक श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) से 19 नवंबर को, और बाकी तीन फरीदकोट, बठिंडा और गुरदासपुर से ये चारों नगर कीर्तन 22 नवंबर की शाम को श्री आनंदपुर साहिब में एकत्र होंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, सभी मंत्रिगण और विधायक शामिल होंगे.

23 से 25 नवंबर तक होंगे मुख्य समापन कार्यक्रम

समापन कार्यक्रम श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर तक होंगे. 23 नवंबर को अखंड पाठ साहिब, सरब धर्म सम्मेलन, विरासत-ए-खालसा में प्रदर्शनी, 500 ड्रोन का शो और कीर्तन दरबार होगा. 24 नवंबर को नागर कीर्तन ‘सिस भेंट’ निकलेगा और पहली बार पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी यहां आयोजित किया जाएगा. 25 नवंबर को अखंड पाठ का भोग और कीर्तन दरबार के साथ कार्यक्रम का समापन होगा.

सरब धर्म सम्मेलन और ड्रोन शो बनेगा आकर्षण

सरकार की ओर से आयोजित “सरब धर्म सम्मेलन” में सभी धर्मों के प्रमुख संत और विचारक शामिल होंगे – जिनमें पांचों तख्तों के जत्थेदार, एसजीपीसी अध्यक्ष, श्री श्री रविशंकर और लोकश मुनि जी के नाम प्रमुख हैं. विरासत-ए-खालसा में तीन दिनों तक चलने वाला 500 ड्रोन का शो उत्तर भारत का पहला ऐसा दृश्य होगा जो गुरु जी के जीवन और शहादत को आसमान में उकेरेगा.

संगत के लिए विशेष प्रबंध

लगभग एक करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. उनके लिए सरकार ने तीन टेंट सिटी तैयार की हैं, जहाँ रोज़ाना 11,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी. शहर में 500 ई-रिक्शा और 100 मिनी बसें मुफ़्त सेवा देंगी, साथ ही हर तहसील से श्री आनंदपुर साहिब तक निशुल्क बसें चलाई जाएंगी.

मंत्री ने दिया भावनात्मक निमंत्रण

हरजोत सिंह बैंस ने कहा,

“मैं पूरे पंजाब की ओर से संगत को निमंत्रण देता हूँ कि आएं और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करें, जिनका जीवन आज भी इंसानियत के लिए एक रौशनी की मिसाल है.”

