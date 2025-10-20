Uttar Pradeshक्राइमराज्य

ग्रेटर नोएडा में पंचायत के दौरान चली गोलियां, दो की मौत, कई घायल

Greater Noida
ग्रेटर नोएडा के सैथली गांव में पंचायत के दौरान हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत और तीन गंभीर रूप से घायल।

* सैथली गांव में पंचायत के दौरान गोलीबारी
* दो मौतें और तीन लोग गंभीर घायल
* विवाद नाली के पानी को लेकर हुआ
* पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू
* परिजन ने सड़क जाम कर विरोध किया

UP News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ( Greater Noida) में एक पंचायत के दौरान गोलीबारी की घटना हुई. इसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. ये घटना थाना जारचा क्षेत्र के सैथली गांव की है, जहां दो पक्षों में नाली के पानी को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद के चलते गांव में पंचायत कराई जा रही थी.

सैथली गांव के रहने वाले अनुप भाटी ने पुलिस को बताया कि नाली से पानी निकालने को लेकर प्रिंस भाटी पुत्र बृजपाल, बोबी तोंगड़ निवासी आनंदपुर और मनोज नागर से विवाद हो गया.  विवाद के दौरान कहासुनी बढ़ने पर प्रिंस भाटी और अन्य ने उसके भतीजे दिपांशु भाटी और भाई अजयपाल भाटी पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और चार टीमों का गठन किया. वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं मृतकों के परिजनों ने घटना के बाद इलाके में सड़क जाम कर दी और विरोध प्रदर्शन किया.

बता दें कि ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी. रामपुर फतेहपुर गांव में एक प्लॉट विवाद को सुलझाने के लिए आयोजित पंचायत के दौरान गोलीबारी हुईं.  इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन दो लोग घायल हो गए. एक युवक के पैर में और दूसरे युवक के हाथ में गोली लगी थी.

