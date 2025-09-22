फटाफट पढ़ें

GST 2.0 लागू, आम जनता को राहत

दूध, पनीर, घी और तेल सस्ते हुए

साबुन, शैंपू, ब्रेड पर टैक्स घटा

पढ़ाई का सामान अब GST फ्री

चॉकलेट, मिठाई, बिस्कुट पर भी राहत

Price Update : आज से GST 2.0 लागू होने के बाद आम जनता को बड़ी राहत मिली है. अब दूध, ब्रेड, पनीर, तेल, साबुन, शैंपू और बच्चों के पढ़ाई के सामान पर टैक्स कम या जीरो हो गया है.

देश में 22 सितंबर से GST 2.0 लागू हो गया है. नवरात्रि के पहले दिन इसे शुरू करके सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत प्रदान की है. अब रोजमर्रा के जरूरतों जैसे दूध, ब्रेड, पनीर, मक्खन, आटा, दाल, तेल, साबुन, शैंपू और बच्चों की पढ़ाई के सामान पर टैक्स कम या शून्य हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बचत उत्सव करार दिया और कहा कि इससे गरीब और मिडिल क्लास दोनों के पैसे बचेंगे.

UHT दूध पर अब 5% जीएसटी हटाकर इसे शून्य प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे 1 लीटर पैक की कीमत 77 रुपये से घटकर 75 रुपये रह गई है.



पनीर पर 12% जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है, अब 200 ग्राम पनीर अब 90 रुपये की जगह 80 रुपये में मिलेगा.



मक्खन का 500 ग्राम का पैक 305 रुपये से घटकर 285 रुपये में मिलेगा.



घी पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया. अमूल का 1 लीटर घी अब 650 रुपये की बजाय 610 रुपये में मिलेगा.



ब्रेड और पिज्जा अब 5% जीएसटी से शून्य प्रतिशत GST में आ गए हैं, जिससे ब्रेड का पैक अब 20 रुपये की जगह 19 रुपये में मिलेगा.



पास्ता, नूडल्स, कॉर्न फ्लेक्स 12-18% स्लैब से घटाकर 5% कर दिए गए.



बिस्कुट और नमकीन पर भी टैक्स दर 12-18% से घटाकर 5%. कर दी गई है.



तेल, शैंपू और साबुन पर 18% जीएसटी घटाकर 5% किया गया है. अब 100 रुपये का शैंपू पैक 118 रुपये के बजाय 105 रुपये में मिलेगा.

मीठे और चॉकलेट

चॉकलेट और मिठाइयां भी सस्ती हो गई हैं. 50 रुपये की चॉकलेट अब 44 रुपये में मिलेगी. 400 रुपये प्रति किलो के लड्डू पर लगने वाला टैक्स 72 रुपये की जगह सिर्फ 20 रुपये होगा.

बच्चों के पढ़ाई के सामान

नोटबुक, पेंसिल, रबर, ग्लोब, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक और प्रयोगशाला नोटबुक को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया. इस सुधार से अब लगभग 99% रोजमर्रा के सामान की कीमतों में कमी आ गई है. सरकार का मकसद यह है कि त्योहारों से पहले आम आदमी की जेब पर दबाव कम हो और लोग रोजमर्रा की चीजों पर असानी से बचत कर सकें.

