राष्ट्रीय

गोवा अग्निकांड मामले में सौरभ, गौरव लूथरा को भारत लाने की तैयारी, CBI करेगी पूछताछ

Karan Panchal12 December 2025 - 2:10 PM
1 minute read
Goa Fire Tragedy
गोवा अग्निकांड मामले में सौरभ, गौरव लूथरा को भारत लाने की तैयारी, CBI करेगी पूछताछ

Goa Fire Tragedy : गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड मामले में पुलिस और CBI एक्टिव मोड में हैं। थाईलैंड में क्लब के मालिकों की गिरफ्तारी हो गई है। अब सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा को भारत लाने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ा दी गई है। थाईलैंड पुलिस ने गुरुवार (11 दिसंबर) को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। जानकारी के मुताबिक CBI दोनों को कस्टडी में लेकर मामले की पूछताछ करेगी।

42 कंपनियों से है लिंक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरभ-गौरव, बर्च क्लब के अलावा अन्य 42 कंपनियों से भी तार जुड़े हैं, जिनमें कई सिर्फ कागज पर मौजूद हैं। ये सभी कंपनियां दिल्ली में एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। गोवा अग्निकांड मामले में आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।

थाईलैंड से गोवा के लिए उड़ान नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड पुलिस दोनों को बैंकॉक लेकर आएगी। जहां सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर भारतीय एजेंसियां दोनों को अपनी कस्टडी में लेगी। पासपोर्ट रद्द होने से भारतीय दूतावास उन्हें इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करेगा। थाईलैंड से गोवा के लिए कोई भी सीधी उड़ान नहीं है, जिस कारण से लूथरा बंधुओ को बैंकॉक से पहले दिल्ली, फिर गोवा ले जाया जाएगा। जिसमें 4 दिन लग सकते हैं।

ये भी पढ़ें- पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 की उम्र में ली आखिरी सांस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal12 December 2025 - 2:10 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

12 December 2025 - 3:36 PM
Photo of राहुल गांधी की बैठक में फिर अनुपस्थित रहे शशि थरूर, तीसरी बार गैरमौजूदगी से बढ़ी चर्चा

राहुल गांधी की बैठक में फिर अनुपस्थित रहे शशि थरूर, तीसरी बार गैरमौजूदगी से बढ़ी चर्चा

12 December 2025 - 2:18 PM
Photo of Shivraj Patil Passes Away : पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 की उम्र में ली आखिरी सांस

Shivraj Patil Passes Away : पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 की उम्र में ली आखिरी सांस

12 December 2025 - 1:27 PM
Photo of इंडिगो संकट में DGCA की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

इंडिगो संकट में DGCA की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

12 December 2025 - 1:06 PM
Photo of ED ने 1,000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट में शुभम जायसवाल और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की

ED ने 1,000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट में शुभम जायसवाल और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की

12 December 2025 - 12:29 PM
Photo of Arunachal Pradesh Accident : भारत-चीन बॉर्डर के पास दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रक, 17 की मौत

Arunachal Pradesh Accident : भारत-चीन बॉर्डर के पास दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रक, 17 की मौत

11 December 2025 - 6:59 PM
Photo of IndiGo Update : इंडिगो यात्रियों के लिए राहत की खबर, 10 हजार रुपए मुआवजा समेत मिलेगा एक्स्ट्रा वाउचर

IndiGo Update : इंडिगो यात्रियों के लिए राहत की खबर, 10 हजार रुपए मुआवजा समेत मिलेगा एक्स्ट्रा वाउचर

11 December 2025 - 5:27 PM
Photo of तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम विवाद, RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा संकेत

तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम विवाद, RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा संकेत

11 December 2025 - 3:42 PM
Photo of राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह पर बोला तीखा हमला, कहा- जवाब नहीं दिया और घबराहट दिखी

राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह पर बोला तीखा हमला, कहा- जवाब नहीं दिया और घबराहट दिखी

11 December 2025 - 3:08 PM
Photo of गोवा कांड मामले में लूथरा बंधु गिरफ्तार, पहली तस्वीर आई सामने, हाथ में बंधी हथकड़ियां

गोवा कांड मामले में लूथरा बंधु गिरफ्तार, पहली तस्वीर आई सामने, हाथ में बंधी हथकड़ियां

11 December 2025 - 2:56 PM
Back to top button