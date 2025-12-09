Goa Fire Incident : गोवा के गोला क्लब अग्रिकांड मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है. मामले के आरोपी भारत से बाहर भागने में सफल हो गए हैं. घटना वाले दिन ही आरोपियों ने मुंबई से थाईलैंड के फुकेट के लिए फलाइट पकड़ी. गोवा पुलिस अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल से सहायता मांग रही है. डीजीपी गोवा आलोक कुमार ने इस मामले की पुष्टि की है.

ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन से जानकारी मिली कि दोनों मालिक आग लगने के बाद सात दिसंबर को सुबह 05.30 बजे 6E 1073 फ्लाइट लेकर फुकेट (थाईलैंड) निकल गए थे. गोवा पुलिस ने रेस्टोरेंट बार मालिक गौरव और सौरभ लूथरा के दिल्ली के घर टीम भेजी लेकिन वो घर पर नहीं मिले.

एलओसी के बावजूद दोनों फरार

गौरव और सौरभ लूथरा के घर पर गोवा पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है, गोवा पुलिस की रिक्वेस्ट पर सात दिसंबर को दोनों के खिलाफ एलओसी जारी कर दी गई थी, जिससे दोनों देश छोड़कर न भाग सकें लेकिन दोनों पहले ही फरार हो चुके हैं. इससे ये बात निकलकर सामने आई है कि वह जांच में शामिल नहीं होना चाहते.

मैनेजर गिरफ्तार और शव परिवार को सौंपा

वहीं, गोवा पुलिस ने सीबीआई की मदद से इंटरपोल के माध्यम से इनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश शुरू कर दी है. गोवा पुलिस ने इनके एक मैनेजर भरत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और मृतक का पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंपा गया.

विदेश से वापस लाना आसान नहीं

कुल मिलाकर अब दोनों आरोपियों को विदेश से भारत वापस लाना इतना आसान नहीं है. इस मामले की कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है. दोनों भाईयों का मकान मुखर्जी नगर थाने के पास एक बिल्डिंग में है. जहां टीम ने नोटिस चस्पा किया. अब सीबीआई इंटरपोल की मदद से उनकी लोकेशन पता करेगी.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सौरभ और गौरव दोनों भाइयों ने दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी थी. हादसे के समय दोनों दिल्ली में थे. जैसे ही गोवा के क्लब में आग लगी, दोनों भाइयों ने फुकेट भागने की प्लानिंग की. दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और फरार हो गए.

