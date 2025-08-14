बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित, कहा – ‘हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि’

Avinay Mishra14 August 2025 - 8:28 PM
2 minutes read

Draupadi Murmu Addressed : 15 अगस्त को पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का जश्न मनाएगा। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अपनी स्वाधीनता को पुन: प्राप्त करने के बाद हम एक ऐसे लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ें, जिसमें सभी व्यस्कों को मतदाना का अधिकार था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दूसरे शब्दों में कहें तो हम भारत के लोगों ने अपनी नियति को स्वरूप देने का अधिकार स्वयं को अर्पित किया। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लिंग, धर्म तथा अन्य आधारों पर लोगों के मताधिकार पर पाबंदियां होती थीं। परंतु हमने ऐसा नहीं किया। चुनौतियों के बावजूद भारत के लोगों ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक अपनाया।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को अपनाना हमारे प्राचीन लोकतामंत्रिक मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति थी। भारत भूमि विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों की धरती रही है। इसे लोकतंत्र की जननी कहना सर्वथा उचित है। हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारे लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधआरित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे लिए हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है। अतीत पर दृष्टिपात करते हुए हमें देश की विभाजन की पीड़ा को भी नहीं भूलना चाहिए। आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। विभाजन के कारण भयावह हिंसा देखी गई और लाखों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर किए गए। आज हम इतिहास की गलतियों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

हमारे संविधान में ऐसे चार मूल्यों का उल्लेख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान में ऐसे चार मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने वाले चार स्तंभ हैं। ये हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये हमारी संभ्यात के ऐसे सिद्धांत हैं जुन्हें हमने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पुन: जीवंत बनाया है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमें आतंकवाद के कहर का सामना करना पड़ा। कश्मीर में छुट्टियों पर गए निर्दोष नागरिकों की हत्या कायरतापूर्ण और पूरी तरह से अमानवीय थी। भारत ने निर्णायक तरीके से और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि हमारे सशस्त्र बल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। रणनीतिक स्पष्टता और तकनीकी क्षमता के साथ, उन्होंने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई में एक मिसाल के रूप में इतिहास में दर्ज होगा।

यह भी पढ़ें : AAP का BJP पर वार, भाजपा सरकार की नाकामी ले रही दिल्लीवालों की जान, PWD मंत्री का मांगा इस्तीफा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra14 August 2025 - 8:28 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘भारत और चीन दोनों बड़े विकासशील देश हैं…’, जानें चीनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

‘भारत और चीन दोनों बड़े विकासशील देश हैं…’, जानें चीनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

14 August 2025 - 7:47 PM
Photo of ‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

14 August 2025 - 6:49 PM
Photo of ‘किसी भी दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक’, पाकिस्तान के बयान पर भारत की दो टूक

‘किसी भी दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक’, पाकिस्तान के बयान पर भारत की दो टूक

14 August 2025 - 6:00 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR को लेकर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR को लेकर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग को दिए निर्देश

14 August 2025 - 5:00 PM
Photo of मचैल माता मंदिर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु…बादल फटा लंगर का पूरा टेंट बहा, जानें अपडेट

मचैल माता मंदिर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु…बादल फटा लंगर का पूरा टेंट बहा, जानें अपडेट

14 August 2025 - 4:09 PM
Photo of Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में फटा बादल,10 लोगों की मौत की आशंका

Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में फटा बादल,10 लोगों की मौत की आशंका

14 August 2025 - 3:01 PM
Photo of अमेरिका की भारत से नाराजगी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी पर विकास स्वरूप का चौंकाने वाला बयान, जानें क्या कहा

अमेरिका की भारत से नाराजगी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी पर विकास स्वरूप का चौंकाने वाला बयान, जानें क्या कहा

14 August 2025 - 12:40 PM
Photo of चीन के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे भारत का दौरा, सीमा मुद्दे पर होगी वार्ता

चीन के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे भारत का दौरा, सीमा मुद्दे पर होगी वार्ता

13 August 2025 - 9:48 PM
Photo of ‘संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता’, CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

‘संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता’, CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

13 August 2025 - 9:10 PM
Photo of ‘मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला’, राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो

‘मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला’, राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो

13 August 2025 - 8:05 PM
Back to top button