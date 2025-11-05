Women Empowerment Punjab : पंजाब की समाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मंगलवार को के.जी. रिज़ॉर्ट्स, मलोट से एक मेगा जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच और रोजगार शिविरों की राज्यस्तरीय श्रृंखला का शुभारंभ किया. मंत्री ने कहा कि मलोट से शुरू हुए इस शिविर की तर्ज पर पूरे पंजाब में ऐसे शिविर लगाए जाएंगे, जिनका उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करना है.

एक ही मंच पर कई विभागों की सेवाएं

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इन शिविरों में महिला और बाल विकास विभाग के साथ-साथ समाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास और स्थानीय निकाय विभागों की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी. इन सेवाओं के तहत ऑर्थो, गायनेकोलॉजी, नेत्र और ई.एन.टी. की मुफ्त जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया जांच और मुफ्त दवाओं का वितरण भी किया जाएगा.

स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता पर जोर

मंत्री ने कहा कि इन शिविरों में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक उपायों, यू.टी.आई., मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और किशोरावस्था की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.

स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा मंच

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ये शिविर महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर भी प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और उन्हें बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए हरसंभव सहयोग कर रही है.

मेगा जॉब फेयर में युवतियों को मिला रोजगार

शिविर के दौरान लगभग 500 युवतियों ने जिला रोजगार और उद्यम ब्यूरो के हेल्प डेस्क पर पंजीकरण कराया, जिनमें से 295 का चयन हुआ और 72 से अधिक को मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. इस मेगा जॉब फेयर में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जिससे युवतियों को रोजगार के नए अवसर मिले.

होनहार छात्राओं का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान मुक्तसर साहिब जिले की प्रतिभाशाली छात्राओं को भी नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. इस कदम का उद्देश्य छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है.

अधिकारी भी रहे उपस्थित

इस अवसर पर एस.डी.एम. मलोट जगराज सिंह काहलों, डी.पी.ओ. रतनदीप कौर संधू, डीईजीटीओ वैशाली वधवा, सी.डी.पी.ओ. राजवंत कौर, डी.सी.पी.ओ. सिवानी नागपाल सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. डॉ. बलजीत कौर द्वारा शुरू की गई यह पहल पंजाब सरकार के महिला सशक्तिकरण और कल्याण मिशन की दिशा में एक सराहनीय कदम है. इस प्रकार के शिविर न केवल महिलाओं को स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं.

यह भी पढ़ें : युद्ध नशों विरुद्ध अभियान में बड़ी कार्रवाई: पंजाब पुलिस ने 253 स्थानों पर छापेमारी कर 83 तस्कर किए गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप