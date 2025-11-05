Punjabराज्य

युद्ध नशों विरुद्ध अभियान में बड़ी कार्रवाई: पंजाब पुलिस ने 253 स्थानों पर छापेमारी कर 83 तस्कर किए गिरफ्तार

Amzad Khan5 November 2025 - 9:43 AM
2 minutes read
पंजाब पुलिस की टीम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के तहत राज्यभर में छापेमारी करते हुए

War Against Drugs Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर राज्य से नशे का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए चल रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के 248वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 253 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की.  इन अभियानों के दौरान राज्यभर में 66 एफआईआर दर्ज कर 83 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया.  इस तरह अब तक 248 दिनों में कुल 35,225 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

छापेमारी में भारी मात्रा में नशा और ड्रग मनी बरामद

इन छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 2.02 किलो हेरोइन, 2 क्विंटल भुक्की, 1,015 नशीली गोलियाँ और ₹34,230 की ड्रग मनी बरामद की गई.  यह बरामदगी नशा व्यापार पर पुलिस की सख्त कार्रवाई का प्रमाण है.

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सख्त निगरानी और ठोस कदम

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. को निर्देश दिए हैं कि पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए कोई ढिलाई न बरती जाए.  नशों के विरुद्ध इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति भी गठित की गई है.

व्यापक स्तर पर पुलिस की कार्रवाई

इस अभियान के दौरान 50 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 253 स्थानों पर छापेमारी की.  पूरे दिन चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 265 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

तीन-स्तरीय रणनीति से नशा-मुक्ति की दिशा में कदम

पंजाब सरकार ने राज्य में नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन (Enforcement), नशा मुक्ति (De- addiction), और रोकथाम (Prevention) — लागू की है.  इसी रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 19 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए प्रेरित किया.

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान ने पंजाब को नशा-मुक्त बनाने की दिशा में ठोस परिणाम दिए हैं.  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब पूरी तरह नशामुक्त होकर एक स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित समाज के रूप में आगे बढ़े.

