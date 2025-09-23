फटाफट पढ़ें

Shashi Tharoor : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एच-1बी वीजा पर लगाई गई भारी फीस को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप के इस कदम को भले ही अमेरिका की ओर से भारत को दिए गए तीसरे झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसी वीजा के जरिए उच्च कुशलता वाले भारतीय अमेरिका में काम करने जाते हैं, लेकिन लंबे समय में यह भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

एच-1बी वीजा से कुछ कंपनियों को नुकसान

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एच-1बी वीजा मुद्दे पर कहा कि इसे लेकर हमें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है. यह सिर्फ एक झटका है, जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित था. इससे कुछ लोगों और कंपनियों को कुछ वक्त के लिए नुकसान होगा. लेकिन मीडियम-टर्म में ऐसी प्रतिक्रियाएं संभव है, जो लंबे समय में हमारे लिए स्थिति को और मजबूत कर सकती है. हमें हर बार अपने आपको एक पीड़ित के तौर पर नहीं देखना चाहिए.

राहुल-खरगे का मोदी सरकार पर आरोप

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके शशि थरूर का रूख इस मामले में उनकी पार्टी (कांग्रेस) से काफी अलग और संतुलित दिखा. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एच-1बी वीजा,भारत- अमेरिका के बीच ट्रेड टैरिफ और अन्य विवादों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री कहा था. वहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने विदेश नीति को सिर्फ गले लगाने की नौटंकी तक सीमित कर दिया है.

ट्रंप की अस्थिरता पर शशि थरूर की चिंता

हालांकि, एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अस्थिर और अप्रत्याशित कार्यशैली पर जोर दिया. उन्होंने कहा, “अगर इस साल की शुरुआत में ट्रंप हमारे लिए नकारात्मक रूप से अप्रत्याशित हो सकते थे, तो आने वाले महीनों और सालों में वे हमारे लिए सकारात्मक रूप से भी अप्रत्याशित साबित हो सकते हैं.”

कांग्रेस नेता ने अपने तर्क पर जोर देते हुए कहा कि कई विश्लेषकों का मानना है, एच-1बी वीजा पर भारी शुल्क लगाने का फैसला इस वीजा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से खत्म कर देगा और इसका नतीजा भारत के पक्ष में होगा.

