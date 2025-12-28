राजनीतिराष्ट्रीय

पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, RSS के लिए कही ये बात

Shanti Kumari28 December 2025 - 1:39 PM
2 minutes read
Digvijaya Singh

Digvijaya Singh : कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी वाला पोस्ट बवाल मचाया हुआ है। उस पोस्ट को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल के बीच नया मोड़ तब आ गया जब दिग्विजय सिंह ने सफाई दी। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हैं।

“RSS संविधान और कानून का सम्मान नहीं करता”

उनके मुताबिक, आरएसएस न तो संविधान का सम्मान करता है, न ही देश के कानूनों का पालन करता है, और यह एक गैर-पंजीकृत संगठन है। हालांकि, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की संगठनात्मक क्षमता की सराहना भी की, यह स्वीकार करते हुए कि इस संगठन की ताकत और प्रभावशाली संरचना को नकारा नहीं जा सकता।

RSS की सराहना के साथ उठाया सवाल

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो पंजीकृत नहीं है, फिर भी इतना शक्तिशाली हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन (NGO) बताया। इसके साथ उन्होंने सवाल भी उठाया कि, “अगर यह एक गैर सरकारी संगठन है, तो इसके नियम-कानून कहां गए?” बावजूद इसके, उन्होंने आरएसएस की संगठनात्मक क्षमता की प्रशंसा की, जो इस संगठन को प्रभावशाली बनाती है।

दिग्विजय सिंह ने व्यक्त किया अपना विचार

कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता पर भी दिग्विजय सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। उनका कहना था कि कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है और उसे इस रूप में बने रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी मुद्दे को सफलतापूर्वक आंदोलन में बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कांग्रेस के लिए अपने आंदोलन को वोटों में बदलने की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, जो पार्टी के विकास के लिए अहम है।

पार्टी के सुधार की दिशा में वकालत

जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस में सुधार के बारे में उनकी बात पार्टी नेतृत्व तक क्यों नहीं पहुंच पाती, तो दिग्विजय सिंह ने इसका जवाब दिया, “आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बात क्यों नहीं पहुंचेगी?” इस बयान से यह स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस और उसके नेतृत्व के बारे में अपनी राय स्पष्ट रखते हुए पार्टी के सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की वकालत कर रहे हैं।

क्या था दिग्विजय सिंह का पोस्ट

गौरतलब है कि बीते कल यानी 27 दिसंबर शनिवार को दिग्विजय सिंह ने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी और लालकृष्ण आणवाणी की एक एक पुरानी फोटो शेयर की थी, जिसमें पीएम मोदी लालकृष्ण आणवाणी के पैरो के पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि, ‘RSS का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना। यह संगठन की शक्ति है।’इतना ही नहीं उन्होंने अपने किए गए इस पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे के साथ नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था जिससे कांग्रेस में हडकंप मच गया।

ये भी पढ़ें – अपनी ही मां ने 6 वर्षीय बेटी का घोंटा गला, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari28 December 2025 - 1:39 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

28 December 2025 - 1:41 PM
Photo of सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

28 December 2025 - 1:27 PM
Photo of New Year 2026 छुट्टियों की लिस्ट देखें, व्रत-त्योहार व सरकारी छुट्टियां शामिल

New Year 2026 छुट्टियों की लिस्ट देखें, व्रत-त्योहार व सरकारी छुट्टियां शामिल

28 December 2025 - 10:47 AM
Photo of 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक पड़ेगा सीधा असर

1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक पड़ेगा सीधा असर

27 December 2025 - 5:28 PM
Photo of दिग्विजय सिंह के पोस्ट से मचा हडकंप, आखिर क्यों पोस्ट की पीएम मोदी की ये तस्वीर?  

दिग्विजय सिंह के पोस्ट से मचा हडकंप, आखिर क्यों पोस्ट की पीएम मोदी की ये तस्वीर?  

27 December 2025 - 1:38 PM
Photo of शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर दी चेतावनी, कहा- खतरे को नजरअंदाज न करें

शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर दी चेतावनी, कहा- खतरे को नजरअंदाज न करें

27 December 2025 - 12:58 PM
Photo of मौसम के मिजाज में सख्ती, आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में जारी किया अलर्ट

मौसम के मिजाज में सख्ती, आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में जारी किया अलर्ट

27 December 2025 - 8:52 AM
Photo of BMC चुनाव के लिए हुआ सीटों का बटवारा, जानें कौन कितनी सीटों पर अजमाएगा किस्मत?

BMC चुनाव के लिए हुआ सीटों का बटवारा, जानें कौन कितनी सीटों पर अजमाएगा किस्मत?

26 December 2025 - 3:52 PM
Photo of वीर बाल दिवस पर PM मोदी का संबोधन, वीर साहिबजादों की वीरता का किया गुणगान

वीर बाल दिवस पर PM मोदी का संबोधन, वीर साहिबजादों की वीरता का किया गुणगान

26 December 2025 - 3:07 PM
Photo of उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

26 December 2025 - 2:12 PM
Back to top button