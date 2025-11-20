बड़ी ख़बर

दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में 4 अन्य आरोपी कश्मीर से गिरफ्तार, अब तक कुछ 6 गिरफ्तारी

Shanti Kumari20 November 2025 - 7:55 PM
2 minutes read
Delhi Car Blast

Delhi Car blast : दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है। अब तक की जांच में जांच एजेंसियों द्वारा कई खुलासे किए गए। इसके साथ ही मामले में संलिप्त कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। इसी कड़ी में एजेंसी ने इस मामले में चार और प्रमुख आरोपियों को हिरासत में लिया है।

जम्मू-कश्मीर से पकड़े गए आरोपी

इस मामसे को लेकर एनआईए की ओर से गुरुवार को जारी प्रेस नोट में कहा गया कि जांच एजेंसी ने इन चारों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया है। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर पकड़ा गया। इस सभी को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों की पहचान पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) निवासी डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) निवासी डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) निवासी डॉ. शाहीन सईद और शोपियां (जम्मू-कश्मीर) निवासी मुफ्ती इरफान अहमद वागे के रूप में की है। एनआईए की जांच के अनुसार, इन सभी ने इस आतंकवादी हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

पहले ही 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए घातक धमाके की जांच में तेजी लाते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहले ही दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आमिर राशिद अली, जिसकी नाम पर विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार पंजीकृत थी, और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने हमले में शामिल आतंकवादी को तकनीकी सहायता प्रदान की, शामिल हैं।

आरोपियों से पूछताछ जारी

एनआईए ने बताया कि यह गिरफ्तारी आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई मामले में पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के प्रयास के तहत की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और एजेंसी पूरे नेटवर्क की पहचान के लिए लगातार काम कर रही है।

10 नवंबर को हुआ था हमला

गौरतलब है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रों स्टेशन के पास रात करीब 8 बजे आतंकी बम धमाका हुआ था। इस हमले में मौके पर 9 लोगों की जान चली गई, वहीं लगभग 24 लोग घायल हो गए थे। वहीं इलाज के दौरान कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। बाकि अन्य घायलों का इजाल जारी है। इस मामले में जांच तेजी से जारी है और जांच एजेंसियां अपने काम को बसूबी निभा रही है। उम्मीद है कि और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं।

