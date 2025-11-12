फटाफट पढ़ें:

दिल्ली लाल किले के पास विस्फोट हुआ

ब्लास्ट में दस लोग मरे और बीस घायल

फरीदाबाद का कार डीलर हिरासत में

डॉक्टर मुजम्मिल और अदील गिरफ्तार

अयोध्या में भी साजिश पकड़ी गई

Delhi Blast : दस नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में लगातार कार्रवाई जारी है. इस बीच ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि हरियाणा के फरीदाबाद में जिस कार डीलर ने संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी और तारिक अहमद मलिक को हुंडई i20 कार बेची थी, उसे हिरासत में लिया गया है.

पुलिस हिरासत में लिए गए कार डीलर से पूछताछ कर रही है.

20 से अधिक घायल

10 नवंबर को शाम करीब 7 बजे दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ. इस धमाके में कई वाहन भी प्रभीवित हुए. ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए. इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और कई जगहों पर छापेमारी की गई. मामले को लेकर अभी भी देश में हाई अलर्ट जारी है और कार्रवाई लगातार जारी है.

पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है. इस मामले में तीन प्रमुख संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल, डॉ अदील अहमद डार और डॉ उमर हैं. माना जा रहा है कि धमाके के समय डॉक्टर उमर की मौत हो गई थी, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉ अदील अहमद डार को गिरफ्तार कर लिया गया है. वर्तमान में डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की जा रही है.

अयोध्या साजिश पहले पकड़ में आई

सूत्रों के अनुसार यह जानकारी भी सामने आई है कि अयोध्या में भी विस्फोट की साजिश रची रही थी, लेकिन उससे पहले दिल्ली में धामाका हो गया और जांच के साथ आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया. सूत्रों का कहना है कि लाल किले में धमाका करने की योजना नहीं थी. जांच में अब तक यही संकेत मिल रहे हैं कि विस्फोटक टाइमर या किसी अन्य डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ था. और यह धमाका जल्दबाजी में किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप