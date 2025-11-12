Delhi NCR

दिल्ली ब्लास्ट : डॉक्टर उमर और तारिक को कार बेचने वाला डीलर हिरासत में

Ajay Yadav12 November 2025 - 2:07 PM
2 minutes read
Delhi Blast :
दिल्ली ब्लास्ट : डॉक्टर उमर और तारिक को कार बेचने वाला डीलर हिरासत में

फटाफट पढ़ें:

  • दिल्ली लाल किले के पास विस्फोट हुआ
  • ब्लास्ट में दस लोग मरे और बीस घायल
  • फरीदाबाद का कार डीलर हिरासत में
  • डॉक्टर मुजम्मिल और अदील गिरफ्तार
  • अयोध्या में भी साजिश पकड़ी गई

Delhi Blast : दस नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में लगातार कार्रवाई जारी है. इस बीच ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि हरियाणा के फरीदाबाद में जिस कार डीलर ने संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी और तारिक अहमद मलिक को हुंडई i20 कार बेची थी, उसे हिरासत में लिया गया है.

पुलिस हिरासत में लिए गए कार डीलर से पूछताछ कर रही है.

20 से अधिक घायल

10 नवंबर को शाम करीब 7 बजे दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ. इस धमाके में कई वाहन भी प्रभीवित हुए. ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए. इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और कई जगहों पर छापेमारी की गई. मामले को लेकर अभी भी देश में हाई अलर्ट जारी है और कार्रवाई लगातार जारी है.

पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है. इस मामले में तीन प्रमुख संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल, डॉ अदील अहमद डार और डॉ उमर हैं. माना जा रहा है कि धमाके के समय डॉक्टर उमर की मौत हो गई थी, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉ अदील अहमद डार को गिरफ्तार कर लिया गया है. वर्तमान में डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की जा रही है.

अयोध्या साजिश पहले पकड़ में आई

सूत्रों के अनुसार यह जानकारी भी सामने आई है कि अयोध्या में भी विस्फोट की साजिश रची रही थी, लेकिन उससे पहले दिल्ली में धामाका हो गया और जांच के साथ आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया. सूत्रों का कहना है कि लाल किले में धमाका करने की योजना नहीं थी. जांच में अब तक यही संकेत मिल रहे हैं कि विस्फोटक टाइमर या किसी अन्य डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ था. और यह धमाका जल्दबाजी में किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 November 2025 - 2:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of एनआईए ने जांच के लिए गठित किया विशेष दल, SP और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व

एनआईए ने जांच के लिए गठित किया विशेष दल, SP और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व

12 November 2025 - 2:28 PM
Photo of राजधानी दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का कहर, अगले चार दिन तक राहत के आसार नहीं

राजधानी दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का कहर, अगले चार दिन तक राहत के आसार नहीं

12 November 2025 - 8:03 AM
Photo of दिल्ली फिर दहली: लाल किले के पास धमाका, 1996 से 2025 तक राजधानी में हुए बड़े ब्लास्ट्स की पूरी कहानी

दिल्ली फिर दहली: लाल किले के पास धमाका, 1996 से 2025 तक राजधानी में हुए बड़े ब्लास्ट्स की पूरी कहानी

11 November 2025 - 11:59 AM
Photo of फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 किलो RDX और हथियार बरामद, दिल्ली-NCR में आतंकी साजिश नाकाम

फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 किलो RDX और हथियार बरामद, दिल्ली-NCR में आतंकी साजिश नाकाम

10 November 2025 - 11:17 AM
Photo of दिल्ली में सर्द हवाओं का असर बढ़ा, दिन में हल्की धूप तो रात में ठिठुरन, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली में सर्द हवाओं का असर बढ़ा, दिन में हल्की धूप तो रात में ठिठुरन, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

10 November 2025 - 8:10 AM
Photo of राजधानी की हवा बेहद खतरनाक, दिवाली के बाद भी नहीं सुधरे हालात, कई इलाकों में AQI 400 पार

राजधानी की हवा बेहद खतरनाक, दिवाली के बाद भी नहीं सुधरे हालात, कई इलाकों में AQI 400 पार

9 November 2025 - 7:53 AM
Photo of दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण बढ़ा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर

दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण बढ़ा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर

8 November 2025 - 10:57 AM
Photo of दिल्ली के रिठाला में झुग्गियों में भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर राख

दिल्ली के रिठाला में झुग्गियों में भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर राख

8 November 2025 - 9:08 AM
Photo of जेएनयू चुनाव में एबीवीपी की जबरदस्त बढ़त! कैंपस में रातभर चला जश्न, वाम मोर्चा हुआ बैकफुट पर

जेएनयू चुनाव में एबीवीपी की जबरदस्त बढ़त! कैंपस में रातभर चला जश्न, वाम मोर्चा हुआ बैकफुट पर

5 November 2025 - 4:00 PM
Photo of दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, हल्की बारिश की संभावना और 8 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड

दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, हल्की बारिश की संभावना और 8 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड

4 November 2025 - 9:42 AM
Back to top button