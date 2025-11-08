Delhi NCRमौसम

दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण बढ़ा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर

8 November 2025
Delhi Weather Today :
दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण बढ़ा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर

  • दिल्ली-एनसीआर में सर्दी बढ़ी
  • सुबह-शाम ठंड और कोहरा रहेगा
  • तापमान न्यूनतम 12, अधिकतम 28
  • हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर
  • सरकारी दफ्तरों का समय बदला गया

Delhi Weather Today : दिल्ली-एनसीआर में सर्दी की शुरूआत हो गई है. पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम हवाओं के कारण ठंड में तेजी से इजाफा हुआ है. सुबह और शाम के समय लोगों को काफी ठंड महसूस हो रही हैं. वहीं सर्दी के साथ कोहरे और स्मॉग की संभावना भी बढ़ गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार 8 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्का कोहरा रहेगा और ठंड महसूस होगी. दिन के समय मौसम सामान्य रहेगा और धूप निकलने की संभावना है. आने वाले दिनों में राजधानी में सर्दी और बढ़ने की संभावना है.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री

आज राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान हैं. जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है. सुबह और शाम की ठंडी हवाओं ने लोगों को सर्दी की हल्की सिहरन महसूस करवा दी है.

दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब होने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. शहर के अधिकांश इलाकों में वायु प्रदूषण ‘बेहद खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है. अगले तीन-चार दिनों तक राहत की संभावना नहीं है, जिसके चलते सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 15 नवंबर से 15 फरवरी तक सरकारी दफ्तरों का समय बदल दिया गया है. अब दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के दफ्तर सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक कामकाज करेंगे.

दिल्ली के बवाना में सबसे अधिक प्रदूषण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शनिवार सुबह सात बजे दिल्ली के बवाना क्षेत्र में वायु प्रदूषण सबसे अधिक था, जहां AQI 403 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. अन्य इलाकों में विवेक विहार में AQI 386,386, नेहरू नगर 382, बुराड़ी 373, जहांगीरपुरी 365, सोनिया विहार 365, आनंद विहार 355 और चांदनी चौक में 349 रिकॉर्ड किया गया.

