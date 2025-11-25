Uttar Pradeshराज्य

Ayodhya Ram mandir

Ayodhya Ram mandir : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर के शिखर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पीएम मोदी और और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ‘शिखर’ पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराया। इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित भक्त खुशी से झूम उठे। इस दौरान पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को संबोधित किया और कई अहम बातें कही हैं।

ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं- सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- “अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं।”

भव्य मंदिर आत्म गौरव का प्रतीक- सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- “भगवान राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर लहराता यह केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले और पीढ़ियां बदली परंतु आस्था हमेशा अडिग रही। जब RSS जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो एक ही उद्घोष हुआ कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। यहां हर दिन एक पर्व है और हर दिशा में राम राज्य की अनुभूति हो रही है।”

‘एकमात्र चीज जो नहीं बदली….’

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा- “पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं। एकमात्र चीज जो नहीं बदली, वह थी आस्था, जब आरएसएस को नेतृत्व मिला, तो एक ही नारा प्रचलित था, ‘राम लला हम आएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।”

धर्म ध्वज की खासियत

PM मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया, जो मंदिर का निर्माण पूरा होने का प्रतीक है। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है, और इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर के साथ ‘ॐ’ लिखा है।

