CM Mamta Banerjee: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में MBBS छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ही बेतुका बयान दिया है. उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस मामले में उनकी सरकार को घसीटना सही नहीं है क्योंकि लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की थी.

बंगाल में जीरो टॉलरेंस है : ममता बनर्जी

सीएम ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में जीरो टॉलरेंस है, हम यहां इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और मैं बाहर से यहां पढ़ने आने वाले छात्रों से भी अनुरोध करती हूं कि वे रात में बाहर न जाएं. निजी कॉलेज का भी एक दायित्व है कि छात्रों का ध्यान रखें. घटना निंदनीय है लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, उनका एक सिस्टम होता है। मैंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

‘ओडिशा में तीन लड़कियों के साथ रेप हुआ, ओडिशा सरकार ने क्या कार्रवाई की’

मामले को लेकर ओडिशा में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा आप मुझे बताइए कि ओडिशा में तीन सप्ताह पहले समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, ओडिशा सरकार ने क्या कार्रवाई की और बंगाल में अगर महिलाओं के साथ कुछ भी होता है तो हम इसे सामान्य मामला नहीं मानते, यह एक गंभीर मामला है। वह लड़की निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए निजी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वे रात के 12.30 बजे कैसे बाहर आ गईं। जहां तक ​​मुझे पता है कि यह वन क्षेत्र में हुआ था, इसलिए 12.30 बजे मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, जांच जारी है, पुलिस जांच कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाएगी, 3 लोग पहले ही गिरफ़्तार हो चुके हैं. अगर ऐसा दूसरे राज्यों में भी होता है तो भी यह निंदनीय है। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी ऐसे कई मामले देखे हैं, इसलिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

तीन आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार

बता दें कि पश्चिम बंगाग के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा का गैंगरेप किया गया. यह घटना शुक्रवार की रात की है. पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के शोभापुर इलाके के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है. दुर्गापुर गैंगरेप केस में तीनों आरोपियों को दस दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया. वहीं दो आरोपी अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है. वहीं घटना के बाद से दुर्गापुर और ओडिशा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के लिए टीम भेजी है.

