Punjab

सीएम भगवंत मान ने दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात, कमजोर वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर जताई चिंता

Shivam Singh12 October 2025 - 3:16 PM
2 minutes read
Punjab
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात, कमजोर वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर जताई चिंता

Punjab: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हरियाणा सरकार को अपने पसंदीदा अधिकारियों को बचाने की बजाय दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार को न्याय देना चाहिए और उनके द्वारा अपने सुसाइड नोट में बताए गए सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए।

‘हरियाणा सरकार को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए’

वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से अपील की कि वे इस संकट की घड़ी में दुखी परिवार के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को अपने पसंदीदा अधिकारियों के हितों की रक्षा करने की बजाय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा पंजाब के राज्यपाल, जो कि चंडीगढ़ के मुख्य प्रशासक भी हैं, के सामने भी उठाया है कि वाई पूरन कुमार द्वारा अपने सुसाइड नोट में बताए गए अधिकारियों पर तुरंत मुकदमा चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सामान्य पृष्ठभूमि वाले हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने कहा कि मृतक अधिकारी की पत्नी पंजाब की निवासी हैं और हरियाणा सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में पिछड़े वर्गों को निशाना बनाने के ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा का एक वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद उनका परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है।

‘कमजोर और पिछड़े वर्गों के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश’

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उच्च पदों पर बैठे कमजोर और पिछड़े वर्गों के वरिष्ठ अधिकारियों और आम आदमी को निशाना बनाने की साजिश है। भारत के चीफ जस्टिस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रोल आर्मी रोज़ाना उनके मीम बना रही है और उन्हें अपने नापाक एजेंडे के तहत निशाना बना रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे सपूत्रों के खिलाफ पक्षपाती नीतियां अपनाई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे पारंपरिक नीतियों का भी शिकार हो रहे हैं क्योंकि वे एक सामान्य गैर-राजनीतिक परिवार से हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, जिसे बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं द्वारा कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी सूझ-बूझ से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि देश में खासकर इस साल 2025 में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मृतक अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में उनके साथ हुए विवादपूर्ण व्यवहार का ज़िक्र किया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की।

ये भी पढ़ें: पंजाब का एआई-आधारित स्ट्रोक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के रूप में उभरा, 700 से अधिक स्ट्रोक मरीजों का किया गया परीक्षण

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shivam Singh12 October 2025 - 3:16 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सीएम भगवंत मान ने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की

सीएम भगवंत मान ने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की

12 October 2025 - 3:59 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियां: मलवा से नगर कीर्तन, लाइट-साउंड शो और भव्य आयोजन

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियां: मलवा से नगर कीर्तन, लाइट-साउंड शो और भव्य आयोजन

12 October 2025 - 2:44 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्ष पर किया हमला, जनता हितैषी पहलों और विकास को लेकर दी जानकारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्ष पर किया हमला, जनता हितैषी पहलों और विकास को लेकर दी जानकारी

12 October 2025 - 2:17 PM
Photo of पंजाब में 224वें दिन जारी ‘युद्ध नशों विरुद्ध’, 94 तस्कर पकड़े, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

पंजाब में 224वें दिन जारी ‘युद्ध नशों विरुद्ध’, 94 तस्कर पकड़े, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

12 October 2025 - 1:48 PM
Photo of पंजाब का एआई-आधारित स्ट्रोक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के रूप में उभरा, 700 से अधिक स्ट्रोक मरीजों का किया गया परीक्षण

पंजाब का एआई-आधारित स्ट्रोक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के रूप में उभरा, 700 से अधिक स्ट्रोक मरीजों का किया गया परीक्षण

12 October 2025 - 1:08 PM
Photo of पंजाब एससी आयोग ने ADGP पूरन कुमार आत्महत्या मामले में रिपोर्ट तलब की

पंजाब एससी आयोग ने ADGP पूरन कुमार आत्महत्या मामले में रिपोर्ट तलब की

12 October 2025 - 12:55 PM
Photo of लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा पंजाब सरकार तेजी से पूरा कर रही सरकारी भवन प्रोजेक्ट जनता को जल्द मिलेगी सुविधाएं

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा पंजाब सरकार तेजी से पूरा कर रही सरकारी भवन प्रोजेक्ट जनता को जल्द मिलेगी सुविधाएं

12 October 2025 - 9:27 AM
Photo of योगी सरकार का दलित परिवार को बड़ा भरोसा, हरिओम बाल्मिकी के हत्यारों के लिए अब कोई राहत नहीं

योगी सरकार का दलित परिवार को बड़ा भरोसा, हरिओम बाल्मिकी के हत्यारों के लिए अब कोई राहत नहीं

11 October 2025 - 10:17 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार और आठ पिस्तौल बरामद

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार और आठ पिस्तौल बरामद

11 October 2025 - 8:38 PM
Photo of भगवंत सिंह मान ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की कड़ी निंदा की, भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता पर लगाया आरोप

भगवंत सिंह मान ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की कड़ी निंदा की, भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता पर लगाया आरोप

11 October 2025 - 7:55 PM
Back to top button