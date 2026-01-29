Other Statesराज्य

अजित पवार की मौत पर CM फडणवीस और डिप्टी CM शिंदे भड़के, कहा- ‘राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण’

अजित पवार की मौत पर CM फडणवीस और डिप्टी CM शिंदे भड़के, कहा- 'राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण'

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अचानक मौत ने सभी को चौका दिया है. बुधवार सुबह उनका विमान बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अजित पवार समेत विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी सहित देशभर के नेता और हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

हालांकि, अजित पवार के निधन के बाद राजनीति भी तेज हो गई है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर साजिश की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है. वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस हादसे पर राजनीति करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

पूरे देश में शोक की लहर

अजित पवार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन ऐसे समय में कुछ नेताओं ने उनकी मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश भी की. ममता बनर्जी ने अजित पवार के विमान हादसे में साजिश की आशंका जताई, उन्होंने कहा कि अजित पवार शरद पवार के पास लौट रहे थे और बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे, इसलिए उनका प्लेन क्रैश किसी साजिश का नतीजा भी हो सकता है.

ममता ने यह भी कहा कि इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि वह जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करतीं.

प्लेन क्रैश को लेकर सवाल उठाए

कांग्रेस ने भी अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर सवाल उठाए हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस कंपनी की फ्लाइट से पवार जा रहे थे, उसका एक प्लेन 2023 में क्रैश हो चुका था और उसकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई.

वही, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इतने बड़े नेता की मौत पर सवाल उठना स्वाभाविक है और निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा.

देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी व्यक्त की

अजित पवार के निधन को लेकर उठी राजनीति पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी व्यक्त की और ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया. फडणवीस ने कहा, “किसी की मौत पर राजनीति करना उचित नहीं है. इस तरह के आरोप लगाने से पहले ममता दीदी को कम से कम शरद पवार की बात सुन लेनी चाहिए. “

बुधवार शाम को शरद पवार ने इस मामले पर सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और इसे राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी

अजित पवार के निधन पर सीएम ममता बनर्जी के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा, “ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना बिल्कुल सही नहीं है. इसे साजिश बताना दुर्भाग्यपूर्ण है. शरद पवार ने साफ किया कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी. महाराष्ट्र इस क्षति से गहरा दुखी है. आज हजारों लोग ‘अजित दादा’ कहकर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं.

ऐसे समय में आरोप लगाना और संदेह फैलाना परिवार और जनता के लिए दुखद है. राजनीति करने के लिए हमेशा अवसर रहेगा, लेकिन इस दुखद घड़ी में किसी को इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए.”

ये भी पढ़ें- Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

