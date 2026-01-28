Other Statesराष्ट्रीय

Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) को मुंबई से बारामती लेकर जा रहे Learjet 45 विमान को लेडी कैप्टन पायलट शांभवी पाठक उड़ा रही थी। इस दर्दनाक हादसे में पायलट कैप्टन शांभवी का भी जीवन छिन गया। होनहार लेडी पायलट के निधन से परिवार सदमे में है।

बारामती (Baramati) में हुए हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर एचसी विदिप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन सांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी जान चली गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है।

प्लेन क्रैश के बाद हुए धमाके

कुछ मिनट बाद ही विमान ने अपनी लोकेशन और स्पीड के सिग्नल भेजना बंद कर दिया। विमान का संपर्क टूट गया। जमीन छूने से पहले ही विमान पलटकर 100 मीटर पहले ही जमीन से टकरा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रनवे पर टकराने के बाद प्लेन में धमाका हुआ और आग लग गई। वहीं इसके बाद 4-5 और धमाके हुए। ग्रामीणों ने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि सहायता नहीं कर पाए।

पहली बार में नहीं हुई लैंडिंग, दूसरी बार…

सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिस कारण से प्लेन को लैंड कराने में काफी परेशानियों का सामना कर पड़ रहा था। पहली बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की गई मगर सफलता हाथ नहीं लगी। घने कोहरे के कारण रनवे नहीं दिखा। पायलट ने समझदारी का परिचय देते हुए प्लेन को फिर से ऊपर ले लिया।

लैंडिंग क्लीयरेंस नहीं हुआ कन्फर्म

दूसरी बार फिर विमान को लैंड कराने की कोशिश की, पायलट ने कहा कि अब रनवे दिखाई दे रहा है। विमान को लैंडिंग की इजाजत दी गई। पायलट ने इस अनुमति की रीडबैक नहीं दी, यानी लैंडिंग क्लीयरेंस को दोहराकर कन्फर्म नहीं किया।

कैप्टन पाठक के आखिरी शब्द

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन हादसे में जानकारी सामने आई कि प्लेन क्रैश से पहले कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द थे- ओह शिट…ओह शिट। यह जानकारी बारामती के एक फ्लाइंग स्कूल के एक सोर्स ने मीडिया को दी। वहीं प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल नहीं किया था।

ये भी पढ़ें- Shambhavi Pathak : युवा पायलट शांभवी पाठक का निधन, होनहार पायलट की अधूरी उड़ान, जानें सबकुछ

