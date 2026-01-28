Other Statesराष्ट्रीय

Shambhavi Pathak : युवा पायलट शांभवी पाठक का निधन, होनहार पायलट की अधूरी उड़ान, जानें सबकुछ

Karan Panchal28 January 2026 - 2:58 PM
2 minutes read
Shambhavi Pathak Passes Away
Shambhavi Pathak : युवा पायलट शांभवी पाठक का निधन, होनहार पायलट की अधूरी उड़ान, जानें सबकुछ

Shambhavi Pathak Passes Away : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को मुंबई से बारामती लेकर जा रहे Learjet 45 विमान को लेडी कैप्टन पायलट शांभवी पाठक उड़ा रही थी। इस दर्दनाक हादसे में पायलट कैप्टन शांभवी का भी जीवन छिन गया। होनहार लेडी पायलट के निधन से परिवार सदमे में है।

फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक 2022 से वीएसआर वेंचर्स के साथ कार्यरत थीं, लगभग 9,752 किलोग्राम वजनी इस विमान को उड़ाने वाली शांभवी पाठक 2022 से कंपनी से जुड़ी हुई थीं। इस विमान की मालिक कंपनी वीएसआर वेंचर्स है, जो दिल्ली की एक निजी विमानन कंपनी है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। कैप्टन विजय सिंह और कैप्टन रोहित सिंह इस कंपनी के मालिक हैं। दिलचस्प बात यह है कि 14 सितंबर, 2023 को इसी कंपनी का एक विमान मुंबई हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

2018-19 के बीच प्रोफेशनल फ्लाइंग सीखी

शांभवी ने अपनी पढ़ाई मुंबई में की थी। शांभवी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिक्स और एविएशन साइंस में बीएससी की डिग्री हासिल की। शांभवी पाठक ने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकादमी से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली थी। शांभवी ने ⁠साल 2018-19 के बीच प्रोफेशनल फ्लाइंग सीखी। ⁠यहीं से उन्हें न्यूजीलैंड सिविल एविएशन अथॉरिटी का कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी मिला।

चुनौती स्वीकार कर पाई सफलता

शांभवी पाठक के जीवन की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो उड्डयन की दुनिया में पंख फैलाना चाहते हैं। एक ऐसी महिला पायलट जिसने उच्च स्तरीय शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और कई तकनीकी योग्यताओं को हासिल किया, विश्व-स्तरीय विमान उड़ाने की चुनौती स्वीकार की और अपने करियर में प्रत्यक्ष सफलता पाई।

लाखों दिलों में पायलट का सम्मान

उनकी उपलब्धियां दर्शाती हैं कि यदि लक्ष्य उच्च हो और मेहनत निरंतर जारी रहे, तो कोई भी व्यक्ति विमानन जैसे तकनीकी क्षेत्र में अपना मुकाम बना सकता है। कैप्टन शांभवी पाठक सिर्फ एक पायलट नहीं थीं, वे उन हजारों युवाओं की आवाज़ थीं जो आसमान में उड़ने के सपने देखते हैं। उनके अदम्य साहस, समर्पण और अनुशासन ने उन्हें आज लाखों दिलों में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है।

ये भी पढ़ें-जित पवार के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान, हादसे की होगी हाई लेवल जांच

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 January 2026 - 2:58 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अजित पवार के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान, हादसे की होगी हाई लेवल जांच

अजित पवार के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान, हादसे की होगी हाई लेवल जांच

28 January 2026 - 2:13 PM
Photo of महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद चाचा शरद पवार अस्पताल में क्यों हुए भर्ती? जानें मुख्य वजह

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद चाचा शरद पवार अस्पताल में क्यों हुए भर्ती? जानें मुख्य वजह

28 January 2026 - 1:40 PM
Photo of क्या सच में इन पांच गलतियों से गई अजित पवार समेत 5 लोगों की जान? जानें प्लेन क्रैश होने की मुख्य वजह

क्या सच में इन पांच गलतियों से गई अजित पवार समेत 5 लोगों की जान? जानें प्लेन क्रैश होने की मुख्य वजह

28 January 2026 - 12:54 PM
Photo of महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 11 कैडेट एनडीए और अन्य प्रमुख रक्षा प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चयनित

महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 11 कैडेट एनडीए और अन्य प्रमुख रक्षा प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चयनित

28 January 2026 - 11:43 AM
Photo of Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार का निधन, प्लेन क्रैश में 5 की मौत, PM Modi ने दुख जताया

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार का निधन, प्लेन क्रैश में 5 की मौत, PM Modi ने दुख जताया

28 January 2026 - 11:08 AM
Photo of वरुण धवन को मेट्रो में सफर करना पड़ा भारी, मुंबई मेट्रो ने दी कड़ी चेतावनी

वरुण धवन को मेट्रो में सफर करना पड़ा भारी, मुंबई मेट्रो ने दी कड़ी चेतावनी

27 January 2026 - 6:00 PM
Photo of राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

27 January 2026 - 4:07 PM
Photo of Mumbai Cylinder Blast : मुंबई में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, 6 लोग गंभीर रूप से घायल

Mumbai Cylinder Blast : मुंबई में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, 6 लोग गंभीर रूप से घायल

27 January 2026 - 3:04 PM
Photo of भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

27 January 2026 - 1:59 PM
Photo of UGC के नए नियमों पर सवर्णों का विरोध, कुमार विश्वास ने कविता के जरिए जताया गुस्सा

UGC के नए नियमों पर सवर्णों का विरोध, कुमार विश्वास ने कविता के जरिए जताया गुस्सा

27 January 2026 - 1:42 PM
Back to top button