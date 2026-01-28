Shambhavi Pathak Passes Away : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को मुंबई से बारामती लेकर जा रहे Learjet 45 विमान को लेडी कैप्टन पायलट शांभवी पाठक उड़ा रही थी। इस दर्दनाक हादसे में पायलट कैप्टन शांभवी का भी जीवन छिन गया। होनहार लेडी पायलट के निधन से परिवार सदमे में है।

फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक 2022 से वीएसआर वेंचर्स के साथ कार्यरत थीं, लगभग 9,752 किलोग्राम वजनी इस विमान को उड़ाने वाली शांभवी पाठक 2022 से कंपनी से जुड़ी हुई थीं। इस विमान की मालिक कंपनी वीएसआर वेंचर्स है, जो दिल्ली की एक निजी विमानन कंपनी है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। कैप्टन विजय सिंह और कैप्टन रोहित सिंह इस कंपनी के मालिक हैं। दिलचस्प बात यह है कि 14 सितंबर, 2023 को इसी कंपनी का एक विमान मुंबई हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

2018-19 के बीच प्रोफेशनल फ्लाइंग सीखी

शांभवी ने अपनी पढ़ाई मुंबई में की थी। शांभवी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिक्स और एविएशन साइंस में बीएससी की डिग्री हासिल की। शांभवी पाठक ने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकादमी से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली थी। शांभवी ने ⁠साल 2018-19 के बीच प्रोफेशनल फ्लाइंग सीखी। ⁠यहीं से उन्हें न्यूजीलैंड सिविल एविएशन अथॉरिटी का कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी मिला।

चुनौती स्वीकार कर पाई सफलता

शांभवी पाठक के जीवन की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो उड्डयन की दुनिया में पंख फैलाना चाहते हैं। एक ऐसी महिला पायलट जिसने उच्च स्तरीय शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और कई तकनीकी योग्यताओं को हासिल किया, विश्व-स्तरीय विमान उड़ाने की चुनौती स्वीकार की और अपने करियर में प्रत्यक्ष सफलता पाई।

लाखों दिलों में पायलट का सम्मान

उनकी उपलब्धियां दर्शाती हैं कि यदि लक्ष्य उच्च हो और मेहनत निरंतर जारी रहे, तो कोई भी व्यक्ति विमानन जैसे तकनीकी क्षेत्र में अपना मुकाम बना सकता है। कैप्टन शांभवी पाठक सिर्फ एक पायलट नहीं थीं, वे उन हजारों युवाओं की आवाज़ थीं जो आसमान में उड़ने के सपने देखते हैं। उनके अदम्य साहस, समर्पण और अनुशासन ने उन्हें आज लाखों दिलों में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है।

