Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार (Ajit Pawar) का बारामती (Baramati) प्लेन हादसे में निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8.45 बजे बारामती में उनका प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। प्लेन में अजित पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे में युवा पायलट शांभवी पाठक का भी निधन हो गया है।

प्लेन हादसे की हाई लेवल जांच

अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे में हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। एविएशन मिनिस्ट्री के चार अधिकारी VSR वेंचर्स के दिल्ली ऑफिस पहुंचे हैं। ये सभी अधिकारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) के हैं।

आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे में हुए आकस्मिक और दुखद निधन के सम्मान में पूरे राज्य में तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। यह शोक आज बुधवार से शुरू होकर शुक्रवार तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान राज्य की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकार द्वारा आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक व मनोरंजन कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।

4 सभाओं को करने जा रहे थे संबोधित

जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के दौरान अचानक प्लेन रनवे से फिसल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। पवार बारामती से विधायक रहे हैं और जनता हमेशा उन्हें जिताती आई है। बारामती के लोगों को अजित पवार से खासा लगाव रहा है।

DGCA ने हादसे पर दिया बयान

DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह जांच विमान के परिचालन, तकनीकी रखरखाव और पायलट के निर्णयों पर केंद्रित होगी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, विमान (Learjet 45, VT-SSK) बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ‘तकनीकी खराबी’ का शिकार हुआ था, जिसके कारण पायलट ने नियंत्रण खो दिया और विमान रनवे से फिसलकर पास के खेत में जा गिरा।

