Other Statesराष्ट्रीय

अजित पवार के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान, हादसे की होगी हाई लेवल जांच

Karan Panchal28 January 2026 - 2:13 PM
2 minutes read
Ajit Pawar Plane Crash
अजित पवार के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान, हादसे की होगी हाई लेवल जांच

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार (Ajit Pawar) का बारामती (Baramati) प्लेन हादसे में निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8.45 बजे बारामती में उनका प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। प्लेन में अजित पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे में युवा पायलट शांभवी पाठक का भी निधन हो गया है।

प्लेन हादसे की हाई लेवल जांच

अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे में हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। एविएशन मिनिस्ट्री के चार अधिकारी VSR वेंचर्स के दिल्ली ऑफिस पहुंचे हैं। ये सभी अधिकारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) के हैं।

आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे में हुए आकस्मिक और दुखद निधन के सम्मान में पूरे राज्य में तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। यह शोक आज बुधवार से शुरू होकर शुक्रवार तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान राज्य की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकार द्वारा आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक व मनोरंजन कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।

4 सभाओं को करने जा रहे थे संबोधित

जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के दौरान अचानक प्लेन रनवे से फिसल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। पवार बारामती से विधायक रहे हैं और जनता हमेशा उन्हें जिताती आई है। बारामती के लोगों को अजित पवार से खासा लगाव रहा है।

DGCA ने हादसे पर दिया बयान

DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह जांच विमान के परिचालन, तकनीकी रखरखाव और पायलट के निर्णयों पर केंद्रित होगी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, विमान (Learjet 45, VT-SSK) बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ‘तकनीकी खराबी’ का शिकार हुआ था, जिसके कारण पायलट ने नियंत्रण खो दिया और विमान रनवे से फिसलकर पास के खेत में जा गिरा।

ये भी पढ़ें- पंजाब विजिलेंस ने वन विभाग के गार्ड समेत मजदूर को रिश्वत लेते किया काबू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 January 2026 - 2:13 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद चाचा शरद पवार अस्पताल में क्यों हुए भर्ती? जानें मुख्य वजह

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद चाचा शरद पवार अस्पताल में क्यों हुए भर्ती? जानें मुख्य वजह

28 January 2026 - 1:40 PM
Photo of क्या सच में इन पांच गलतियों से गई अजित पवार समेत 5 लोगों की जान? जानें प्लेन क्रैश होने की मुख्य वजह

क्या सच में इन पांच गलतियों से गई अजित पवार समेत 5 लोगों की जान? जानें प्लेन क्रैश होने की मुख्य वजह

28 January 2026 - 12:54 PM
Photo of महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 11 कैडेट एनडीए और अन्य प्रमुख रक्षा प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चयनित

महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 11 कैडेट एनडीए और अन्य प्रमुख रक्षा प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चयनित

28 January 2026 - 11:43 AM
Photo of Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार का निधन, प्लेन क्रैश में 5 की मौत, PM Modi ने दुख जताया

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार का निधन, प्लेन क्रैश में 5 की मौत, PM Modi ने दुख जताया

28 January 2026 - 11:08 AM
Photo of वरुण धवन को मेट्रो में सफर करना पड़ा भारी, मुंबई मेट्रो ने दी कड़ी चेतावनी

वरुण धवन को मेट्रो में सफर करना पड़ा भारी, मुंबई मेट्रो ने दी कड़ी चेतावनी

27 January 2026 - 6:00 PM
Photo of राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

27 January 2026 - 4:07 PM
Photo of Mumbai Cylinder Blast : मुंबई में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, 6 लोग गंभीर रूप से घायल

Mumbai Cylinder Blast : मुंबई में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, 6 लोग गंभीर रूप से घायल

27 January 2026 - 3:04 PM
Photo of भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

27 January 2026 - 1:59 PM
Photo of UGC के नए नियमों पर सवर्णों का विरोध, कुमार विश्वास ने कविता के जरिए जताया गुस्सा

UGC के नए नियमों पर सवर्णों का विरोध, कुमार विश्वास ने कविता के जरिए जताया गुस्सा

27 January 2026 - 1:42 PM
Photo of UGC नए नियम पर विवाद, सवर्ण छात्रों का विरोध, पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा जरूरी, क्यों मचा हंगामा

UGC नए नियम पर विवाद, सवर्ण छात्रों का विरोध, पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा जरूरी, क्यों मचा हंगामा

27 January 2026 - 12:43 PM
Back to top button