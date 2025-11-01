बड़ी ख़बरराष्ट्रीयशिक्षा

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया शिरकत, गरीब बच्चों की शिक्षा पहल की खुले दिल से प्रशंसा की

Shanti Kumari1 November 2025 - 6:25 PM
1 minute read
Chief Justice B.R. Gavai
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई कौशाम्बी में वार्षिक समारोह में बच्चों के साथ। पृष्ठभूमि में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और डॉ. शारवी सक्सेना ।

कौशाम्बी : भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री बी.आर. गवई ने आज कौशाम्बी जिले के आलम चंद गाँव स्थित माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. संगीता श्रीवास्तव और कई अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और उनके परिवार द्वारा दूरदराज के गाँवों में गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा कार्यक्रम

समारोह में विद्यालय के बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों और योग प्रदर्शन से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। बच्चों के इन प्रस्तुतियों ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और प्रतिभा के प्रसार का सुंदर उदाहरण पेश किया।

कॉमिक पुस्तकों “मिथुरी कथाएँ” का हुआ लोकार्पण

इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने प्रयागराज की बेटी शारवी सक्सेना द्वारा लिखित कॉमिक शैली की रंगीन पुस्तकों “मिथुरी कथाएँ” की पहली प्रति का अनावरण भी किया।

ये पुस्तकें बच्चों में ध्यान, एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इसमें रामायण से लेकर महान अहोम साम्राज्य तक की प्रेरणादायक कहानियाँ शामिल हैं।

शिक्षा के महत्व पर दिया बल

कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि शिक्षक और शिक्षा प्रणाली ही समाज के सबसे वंचित वर्ग के सपनों को साकार करने की नींव हैं।

10 लाख रुपये की छात्रवृत्ति की घोषणा

कार्यक्रम के अंत में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने विद्यार्थियों के लिए 10 लाख रुपये की नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। यह पहल गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी।

यह भी पढ़ें http://एसएचओ के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो के हत्थे चढ़ा एक शख्स

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari1 November 2025 - 6:25 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ग्रेटर नोएडा में U-14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत, पहले दिन खेले गए दो मुकाबले

ग्रेटर नोएडा में U-14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत, पहले दिन खेले गए दो मुकाबले

1 November 2025 - 6:49 PM
Photo of कौड़ियाला नदी में 22 लोगों से भरी नाव पलटी, 1 की मौत 8 लापता, 13 सुरक्षित

कौड़ियाला नदी में 22 लोगों से भरी नाव पलटी, 1 की मौत 8 लापता, 13 सुरक्षित

30 October 2025 - 5:39 PM
Photo of कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

29 October 2025 - 10:40 PM
Photo of आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

29 October 2025 - 3:29 PM
Photo of अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

29 October 2025 - 2:47 PM
Photo of दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बैन होंगे गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहन

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बैन होंगे गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहन

28 October 2025 - 5:48 PM
Photo of जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

28 October 2025 - 4:23 PM
Photo of केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

28 October 2025 - 4:11 PM
Photo of जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

28 October 2025 - 3:28 PM
Photo of श्रेयश अय्यर ICU से आए बाहर, खतरे में थी जान, डॉक्टर बने भगवान

श्रेयश अय्यर ICU से आए बाहर, खतरे में थी जान, डॉक्टर बने भगवान

28 October 2025 - 3:20 PM
Back to top button