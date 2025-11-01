कौशाम्बी : भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री बी.आर. गवई ने आज कौशाम्बी जिले के आलम चंद गाँव स्थित माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. संगीता श्रीवास्तव और कई अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और उनके परिवार द्वारा दूरदराज के गाँवों में गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा कार्यक्रम

समारोह में विद्यालय के बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों और योग प्रदर्शन से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। बच्चों के इन प्रस्तुतियों ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और प्रतिभा के प्रसार का सुंदर उदाहरण पेश किया।

कॉमिक पुस्तकों “मिथुरी कथाएँ” का हुआ लोकार्पण

इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने प्रयागराज की बेटी शारवी सक्सेना द्वारा लिखित कॉमिक शैली की रंगीन पुस्तकों “मिथुरी कथाएँ” की पहली प्रति का अनावरण भी किया।

ये पुस्तकें बच्चों में ध्यान, एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इसमें रामायण से लेकर महान अहोम साम्राज्य तक की प्रेरणादायक कहानियाँ शामिल हैं।

शिक्षा के महत्व पर दिया बल

कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि शिक्षक और शिक्षा प्रणाली ही समाज के सबसे वंचित वर्ग के सपनों को साकार करने की नींव हैं।

10 लाख रुपये की छात्रवृत्ति की घोषणा

कार्यक्रम के अंत में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने विद्यार्थियों के लिए 10 लाख रुपये की नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। यह पहल गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी।

