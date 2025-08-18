राष्ट्रीय

चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा: सीमा तनाव, आतंकवाद और सहयोग पर हुई चर्चा

Anup Tiwari18 August 2025 - 8:00 PM
2 minutes read
Indo-China Meet
भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री

Indo-China Meet : चीन के विदेश मंत्री वांग यी तीन दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं. सोमवार को नई दिल्ली में भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत हुई, जिसमें वांग यी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की. इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों और सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.

वांग यी ने बैठक के दौरान कहा कि यह बेहद जरूरी है कि भारत-चीन सीमा पर तनाव में कमी लाई जाए और दोनों देशों के बीच संवाद बना रहे. उन्होंने माना कि बीते वर्षों में दोनों देशों ने कई जटिल हालात का सामना किया है, लेकिन यदि साथ मिलकर काम किया जाए, तो संबंधों को बेहतर दिशा दी जा सकती है.

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, भारत की प्राथमिकता

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भारत की प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे लेकर भारत गंभीर है. जयशंकर ने उम्मीद जताई कि यह वार्ता भारत-चीन के बीच स्थिर, सहयोगात्मक और भविष्य उन्मुख संबंधों की ओर एक ठोस कदम होगी. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे संवाद दोनों देशों के हितों की रक्षा करेंगे और आपसी चिंताओं का समाधान निकालने में मददगार साबित होंगे.

PM मोदी और अजीत डोभाल के साथ भी होगी मुलाकात

इस दौरे की अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि एक सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करने वाले हैं. वहां वे चीनी नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे. इससे पहले, वांग यी भारत में प्रधानमंत्री मोदी से 19 अगस्त को मुलाकात करेंगे. इसके अलावा, वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी चर्चा करेंगे.

आपसी मतभेदों में कमी की उम्मीद

इस दौरे को लेकर चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि वांग यी की भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास को मजबूत करना और व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देगा और आपसी मतभेदों को कम करने की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाएगा.

