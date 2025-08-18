Punjabराज्य

Punjab: गनीव कौर पहुंचीं हाई कोर्ट, विजिलेंस विभाग के नोटिस पर जताई आपत्ति

Ganieve Kaur
गनीव कौर (फाइल फोटो)

Ganieve Kaur : शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की पत्नी व विधायक गनीव कौर ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने विजिलेंस विभाग द्वारा 10 अगस्त को भेजे गए नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उनसे उनकी संपत्तियों का विवरण मांगा गया था.

गनीव कौर ने हाई कोर्ट से मांग की है कि यह नोटिस रद्द किया जाए. सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि गनीव कौर इस मामले में आरोपी नहीं हैं, बल्कि उन्हें गवाह के रूप में नोटिस भेजा गया है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

मामले में पति विक्रम मजीठिया हैं गिरफ्तार

इसी मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर भी सोमवार को मोहाली अदालत में सुनवाई हुई. उन्हें विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इस बार जांच का दायरा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक बढ़ाया गया है.

विजिलेंस ने दावा किया है कि मजीठिया के नाम हिमाचल में जमीन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक शुगर मिल और दिल्ली में फार्म हाउस की जानकारी सामने आई है. इन सभी संपत्तियों को चार्जशीट का हिस्सा बनाया जाएगा.

गिरफ्तारी के बाद पत्नी गनीव ने संभाली जिम्मेदारी

जांच के दौरान छह लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम शामिल है. उनके कार्यकाल के दौरान ही मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह और चार अन्य लोगों के बयान भी जांच में शामिल किए गए हैं. ये सभी पहले मजीठिया के करीबी माने जाते थे.

फिलहाल बिक्रम मजीठिया नई नाभा जेल में बंद हैं. पहले वे खुद अपने विधानसभा क्षेत्र मजीठा में लोगों की समस्याएं सुनते और हल करते थे. अब उनकी पत्नी गनीव कौर ने इस ज़िम्मेदारी को संभाल लिया है. वह लगातार क्षेत्र में जाकर जनता से मिल रही हैं और उनकी शिकायतों का समाधान करने की कोशिश कर रही हैं.

