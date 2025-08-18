Punjabराज्य

पंजाब सरकार ने सड़कों का कराया AI सर्वे, मरम्मत में बचाए 383 करोड़ रूपए

Anup Tiwari18 August 2025 - 5:03 PM
2 minutes read
Punjab Roads
सरकार ने सड़कों का कराया AI सर्वे

Punjab Roads : पंजाब में सड़क मरम्मत को लेकर पारदर्शिता और लागत में कटौती की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने 843 लिंक सड़कों के मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का उपयोग किया, जिससे 383.53 करोड़ रुपये की बचत हुई. सर्वे के दौरान यह सामने आया कि कई ऐसी सड़कों के मरम्मत प्रस्ताव बनाए गए थे, जिन्हें वास्तव में मरम्मत की जरूरत नहीं थी.

कागजों पर सही सड़कें भी क्षतिग्रस्त

AI के दो चरणों में किए गए सर्वे से यह स्पष्ट हुआ कि मरम्मत योग्य सड़कों की संख्या पहले की तुलना में काफी कम है. सर्वे के बाद मरम्मत के लिए चिन्हित सड़कों की संख्या घटकर 2,526 रह गई और लंबाई 7,517 किलोमीटर तक सीमित हो गई. पहले इन आंकड़ों में कई ऐसी सड़कें शामिल थीं जो सामान्य स्थिति में थीं, लेकिन कागजों पर उन्हें क्षतिग्रस्त बताया गया था.

इस तकनीक का पहली बार इस्तेमाल वर्ष 2022-23 में किया गया था, जिसमें 60 करोड़ रुपये की बचत हुई थी. इस बार, जब 2025-26 के मरम्मत प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे थे, तो जिलों द्वारा भेजे गए अनुमानों की दोबारा जांच AI सर्वेक्षण से कराई गई. पंजाब मंडी बोर्ड की टीम ने 23 जिलों की लिंक सड़कों का तकनीकी निरीक्षण दो चरणों में पूरा किया.

सेंसर लगे वाहनों से की गई सड़कों की वीडियोग्राफी

पहले चरण के निरीक्षण में 121.39 करोड़ रुपये की बचत दर्ज की गई. इसके बाद, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के निर्देश पर दूसरे चरण में वीडियोग्राफी और रिपोर्ट के साथ दोबारा विश्लेषण किया गया, जिसके बाद कुल बचत 383.53 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.

AI तकनीक के तहत ड्रोन कैमरे और सेंसर लगे वाहनों की मदद से सड़कों की 360 डिग्री फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाती है. फिर इन आंकड़ों का विश्लेषण कर यह निर्धारित किया जाता है कि किन हिस्सों में दरारें, गड्ढे या अन्य नुकसान हैं. हर जानकारी को GPS के जरिए लोकेशन के साथ दर्ज किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि मरम्मत की आवश्यकता वास्तविक है या नहीं.

यह प्रक्रिया न केवल सरकार को बड़ी राशि की बचत करने में मदद करती है, बल्कि काम में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है. इसके अलावा मरम्मत का कार्य समय पर और सही जगह पर किए जाने में सहायक होता है, जिससे जनता को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलता है.

यह भी पढ़ें : अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari18 August 2025 - 5:03 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

18 August 2025 - 4:22 PM
Photo of PM मोदी को मिला मध्यप्रदेश का न्योता, जानिए क्यों सीएम मोहन यादव ने दी खास दावत?

PM मोदी को मिला मध्यप्रदेश का न्योता, जानिए क्यों सीएम मोहन यादव ने दी खास दावत?

18 August 2025 - 3:34 PM
Photo of पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित की बोली गई पंजाबी को सांकेतिक भाषा में बदलने वाली तकनीक

पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित की बोली गई पंजाबी को सांकेतिक भाषा में बदलने वाली तकनीक

18 August 2025 - 3:30 PM
Photo of पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का हाई अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का हाई अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

18 August 2025 - 2:41 PM
Photo of बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार का बड़ा कदम, स्वास्थ्य सेवाएं मुस्तैद

बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार का बड़ा कदम, स्वास्थ्य सेवाएं मुस्तैद

18 August 2025 - 2:29 PM
Photo of बड़ा मौका? RIMC देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए एडमिशन शुरू – 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

बड़ा मौका? RIMC देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए एडमिशन शुरू – 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

18 August 2025 - 12:35 PM
Photo of 169वें दिन Punjab Police का बड़ा एक्शन: 57 नशा तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की ड्रग्स बरामद

169वें दिन Punjab Police का बड़ा एक्शन: 57 नशा तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की ड्रग्स बरामद

18 August 2025 - 11:31 AM
Photo of बिहार से जालंधर गांजा सप्लाई करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, तीन महिलाएं गिरफ्तार

बिहार से जालंधर गांजा सप्लाई करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, तीन महिलाएं गिरफ्तार

18 August 2025 - 11:13 AM
Photo of पंजाब बाढ़ सम्बन्धी किसी भी एमरजैंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार – डा. बलबीर सिंह

पंजाब बाढ़ सम्बन्धी किसी भी एमरजैंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार – डा. बलबीर सिंह

17 August 2025 - 10:56 PM
Photo of पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की तारीख 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाई

पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की तारीख 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाई

17 August 2025 - 10:31 PM
Back to top button