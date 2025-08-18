Uttar Pradeshराज्य

अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

Anup Tiwari18 August 2025 - 4:22 PM
1 minute read
Ayushman Card
बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप

Ayushman Card : उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी सहूलियत की शुरुआत की गई है. अब 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत यह सुविधा शुरू की गई है, जिससे बुजुर्ग अपने मोबाइल फोन से ही कार्ड बनवा सकते हैं. इससे न सिर्फ लंबी भागदौड़ से राहत मिलेगी, बल्कि अनावश्यक खर्चे से भी बचाव होगा. इस नई सुविधा का लाभ ज़िले के हज़ारों लोगों तक सीधे पहुंचेगा.

अब तक कितने लाभार्थी जुड़े

इस योजना के जरिए जिले के 56,881 बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का लक्ष्य है, जिनमें से अभी तक 17,934 लोगों के कार्ड बन चुके हैं. पूरे ज़िले में करीब 9.14 लाख पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ा जाना है, जिसमें से अब तक लगभग 5.80 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं.

आवेदन की सरल प्रक्रिया

बुजुर्ग नागरिक अपने मोबाइल में सबसे पहले आयुष्मान ऐप डाउनलोड करेंगे. ऐप खोलने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा और ‘बेनिफिशियरी’ विकल्प चुनना होगा. मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के ज़रिए वेरिफिकेशन करना होगा. इसके बाद अगला पेज खुलेगा, जहां ‘स्कीम’ विकल्प में से PMJAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) को चुनना होगा. राज्य, ज़िला, आधार नंबर और कैप्चा भरने के बाद अगली स्क्रीन पर नीचे “Hear for Enrollment” का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करने से 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए अगला पेज खुलेगा.

बायोमेट्रिक से होगा सत्यापन

चौथे पेज पर व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान की जाएगी, जिसमें मोबाइल कैमरे से फोटो ली जाएगी. सारी जानकारी पूरी होने के बाद आयुष्मान कार्ड जनरेट हो जाएगा. चार दिन बाद, उपयोगकर्ता उसी ऐप से लॉगिन करके अंतिम स्टेप पूरा कर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

