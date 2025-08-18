Punjabi University : पटियाला स्थित पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो बोली गई पंजाबी भाषा को भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में तुरंत बदल देती है. यह तकनीक भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त एक परियोजना का हिस्सा है. इस शोध का नेतृत्व कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर विलियमजीत सिंह कर रहे हैं, और उनके साथ अमनदीप सिंह एक शोध सहायक के रूप में कार्यरत हैं.

यह तकनीक विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुन नहीं सकते. अब वे आसानी से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में संवाद कर सकेंगे. यह सिस्टम बोली को पहचान कर उसे सांकेतिक भाषा में बदल देता है और यह प्रक्रिया रियल टाइम यानी तुरंत होती है.

तकनीक कैसे काम करती है

विलियमजीत सिंह ने बताया कि संचार जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन जो लोग सुन नहीं सकते, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि अधिकतर लोग भारतीय सांकेतिक भाषा को नहीं जानते. इस समस्या को हल करने के लिए यह तकनीक तैयार की गई है जो बोली गई पंजाबी को कंप्यूटर की मदद से इशारों में बदलती है.

इसमें एक विशेष प्रणाली का उपयोग किया गया है जो बोलने वाले के शब्दों को पहले पहचानती है, फिर उनके अनुसार इशारे तैयार करती है. ये इशारे 3D एनिमेशन के रूप में दिखाई देते हैं, जो हाथों की गतिविधियों के साथ-साथ चेहरे के भावों को भी शामिल करते हैं ताकि संकेत अधिक स्वाभाविक लगें. इसके अलावा यह सिस्टम वीडियो के रूप में भी सांकेतिक भाषा दिखा सकता है.

शोध सहायक अमनदीप सिंह ने बताया कि इस सिस्टम को पूरी तरह से जांचा-परखा गया है और यह सटीक और व्यावहारिक है. यह तकनीक एक वेब ऐप के रूप में उपलब्ध है, जिसे मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके ज़रिए लोग नई सांकेतिक शब्दावली भी सीख सकते हैं, जिससे यह एक शैक्षिक उपकरण के रूप में भी काम करता है.

समावेशी समाज की ओर कदम

शोध टीम की सराहना करते हुए कुलपति जगदीप सिंह ने कहा कि यह तकनीक लाखों श्रवण-बाधित लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है. यह उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेगी. टीम का अगला लक्ष्य इस तकनीक को अन्य भाषाओं के लिए भी उपलब्ध कराना है और इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप तैयार करने की योजना है.

