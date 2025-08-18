Punjabराज्य

पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित की बोली गई पंजाबी को सांकेतिक भाषा में बदलने वाली तकनीक

Anup Tiwari18 August 2025 - 3:30 PM
2 minutes read
Punjabi University
पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को बड़ी सफलता

Punjabi University : पटियाला स्थित पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो बोली गई पंजाबी भाषा को भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में तुरंत बदल देती है. यह तकनीक भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त एक परियोजना का हिस्सा है. इस शोध का नेतृत्व कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर विलियमजीत सिंह कर रहे हैं, और उनके साथ अमनदीप सिंह एक शोध सहायक के रूप में कार्यरत हैं.

यह तकनीक विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुन नहीं सकते. अब वे आसानी से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में संवाद कर सकेंगे. यह सिस्टम बोली को पहचान कर उसे सांकेतिक भाषा में बदल देता है और यह प्रक्रिया रियल टाइम यानी तुरंत होती है.

तकनीक कैसे काम करती है

विलियमजीत सिंह ने बताया कि संचार जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन जो लोग सुन नहीं सकते, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि अधिकतर लोग भारतीय सांकेतिक भाषा को नहीं जानते. इस समस्या को हल करने के लिए यह तकनीक तैयार की गई है जो बोली गई पंजाबी को कंप्यूटर की मदद से इशारों में बदलती है.

इसमें एक विशेष प्रणाली का उपयोग किया गया है जो बोलने वाले के शब्दों को पहले पहचानती है, फिर उनके अनुसार इशारे तैयार करती है. ये इशारे 3D एनिमेशन के रूप में दिखाई देते हैं, जो हाथों की गतिविधियों के साथ-साथ चेहरे के भावों को भी शामिल करते हैं ताकि संकेत अधिक स्वाभाविक लगें. इसके अलावा यह सिस्टम वीडियो के रूप में भी सांकेतिक भाषा दिखा सकता है.

शोध सहायक अमनदीप सिंह ने बताया कि इस सिस्टम को पूरी तरह से जांचा-परखा गया है और यह सटीक और व्यावहारिक है. यह तकनीक एक वेब ऐप के रूप में उपलब्ध है, जिसे मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके ज़रिए लोग नई सांकेतिक शब्दावली भी सीख सकते हैं, जिससे यह एक शैक्षिक उपकरण के रूप में भी काम करता है.

समावेशी समाज की ओर कदम

शोध टीम की सराहना करते हुए कुलपति जगदीप सिंह ने कहा कि यह तकनीक लाखों श्रवण-बाधित लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है. यह उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेगी. टीम का अगला लक्ष्य इस तकनीक को अन्य भाषाओं के लिए भी उपलब्ध कराना है और इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप तैयार करने की योजना है.

यह भी पढ़ें : सरकारी स्कूलों की बदहाली के खिलाफ राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari18 August 2025 - 3:30 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने सड़कों का कराया AI सर्वे, मरम्मत में बचाए 383 करोड़ रूपए

पंजाब सरकार ने सड़कों का कराया AI सर्वे, मरम्मत में बचाए 383 करोड़ रूपए

18 August 2025 - 5:03 PM
Photo of अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

18 August 2025 - 4:22 PM
Photo of PM मोदी को मिला मध्यप्रदेश का न्योता, जानिए क्यों सीएम मोहन यादव ने दी खास दावत?

PM मोदी को मिला मध्यप्रदेश का न्योता, जानिए क्यों सीएम मोहन यादव ने दी खास दावत?

18 August 2025 - 3:34 PM
Photo of पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का हाई अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का हाई अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

18 August 2025 - 2:41 PM
Photo of बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार का बड़ा कदम, स्वास्थ्य सेवाएं मुस्तैद

बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार का बड़ा कदम, स्वास्थ्य सेवाएं मुस्तैद

18 August 2025 - 2:29 PM
Photo of बड़ा मौका? RIMC देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए एडमिशन शुरू – 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

बड़ा मौका? RIMC देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए एडमिशन शुरू – 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

18 August 2025 - 12:35 PM
Photo of 169वें दिन Punjab Police का बड़ा एक्शन: 57 नशा तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की ड्रग्स बरामद

169वें दिन Punjab Police का बड़ा एक्शन: 57 नशा तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की ड्रग्स बरामद

18 August 2025 - 11:31 AM
Photo of बिहार से जालंधर गांजा सप्लाई करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, तीन महिलाएं गिरफ्तार

बिहार से जालंधर गांजा सप्लाई करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, तीन महिलाएं गिरफ्तार

18 August 2025 - 11:13 AM
Photo of पंजाब बाढ़ सम्बन्धी किसी भी एमरजैंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार – डा. बलबीर सिंह

पंजाब बाढ़ सम्बन्धी किसी भी एमरजैंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार – डा. बलबीर सिंह

17 August 2025 - 10:56 PM
Photo of पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की तारीख 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाई

पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की तारीख 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाई

17 August 2025 - 10:31 PM
Back to top button